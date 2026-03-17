Útok v Íránu je kopanec Číně. Konflikt ohrožuje zájmy Pekingu, který se obává chaosu

Útok USA a Izraele na Írán je v Číně hodnocen jako porušení suverenity a mezinárodního práva. Čínské ministerstvo zahraničí vyjádřilo hluboké znepokojení nad vojenskými údery a vyzvalo k respektování svrchovanosti a územní celistvosti Íránu.
Zabití íránského nejvyššího vůdce označila Čína za „nepřijatelné otevřené zabití hlavy suverénního státu“, krok porušující mezinárodní právo a základní normy mezinárodních vztahů. Nelegitimní změna režimu silou je pro ni červená linie. Peking navíc zdůraznil, že útoky byly spuštěny během probíhajících jednání s Íránem, což označila za nepřijatelné. Ve všech prohlášeních se opakoval čtyřbodový rámec o okamžitém zastavení vojenských operací, zabránění další eskalaci, návrat k vyjednávání a zachování stability na Blízkém východě.
Z pohledu Pekingu, ale i mezinárodního společenství je nejnebezpečnější precedens, že velmoc může silou měnit vlády jiných států.
Oficiální vyjádření ministra zahraničí Wang I a agentury Sin-chua odmítla změnu vlády intervencí zvenčí, protože by to bylo porušení suverenity a destabilizační precedent. Akce USA a Izraele prý obchází mezinárodní instituce a porušují Chartu OSN. Peking vyslovil obavu nad rozšířením konfliktu na celý region, ohrožením energetických tras a destabilizací Perského zálivu. V praktické rovině Čína vyzvala čínské občany k opuštění Íránu a koordinovala evakuaci se sousedními státy Ázerbájdžánem, Arménií, Tureckem, Irákem, Turkmenistánem, ale také s Ruskem.
Ohrožení čínských zájmů
V praktické rovině ohrožuje íránská krize zejména strategické zájmy Číny v energetice a mezinárodním obchodě, protože Peking je největším globálním dovozcem ropy a asi 40–45 % tohoto dovozu pochází z Perského zálivu. Írán je i přes sankce pro Čínu významným dodavatelem často levnější ropy. Narušení Hormuzského průlivu, kudy proudí až pětina světové ropy, útoky proti tankerům a prudký růst cen ropy jsou tak i pro Peking velkou hrozbou. Nejhorším scénářem je však regionální válka, skokové zvýšení cen a zpomalení ekonomiky.
USA a Čína jednaly o obchodní dohodě. Trump chystá výjezd do Pekingu
Rivalita s USA se projevuje i narativem o unilateralismu USA, nasazujícímu jednostranně vojenskou sílu, kde se mu zlíbí. To je argument, který rezonuje zejména na globálním Jihu, kde si Čína buduje vůdčí pozici. V arabském světě získala politický kapitál zejména v roce 2023 zprostředkováním smíru Saúdské Arábie s Íránem. Nyní dál nabízí alternativu k politice USA a bude nepochybně usilovat o posílení své role.
Chaos v Íránu a celé oblasti ohrožuje i 25letou strategickou dohodu, kterou má Čína s Íránem zejména o spolupráci v energiích a infrastruktuře. Teherán je i klíčový dopravní uzel iniciativy Pás a stezka, pro pozemní trasy do Evropy a k diverzifikaci námořních cest mimo kontrolu USA.
Proto by byl politický kolaps Íránu, podobný rozpadu Iráku či Libye, s následným nestabilním režimem a dlouhou občanskou válkou, obří hrozbou. Čína vidí jako nejlepší variantu rychlé příměří a udržení statu quo.
Rozpad regionální rovnováhy?
V porovnání s americkými nebo evropskými médii je velmi rozdílný i tón čínských médií. Zatímco západní média sledují, kdo zaútočil, jaké má vojenské výsledky, co budou politické důsledky, a kdo tedy „vyhrává“, pracují čínská média se zcela jinými pojmy: stabilitou, rozléváním rizik mimo cíl útoku, ztrátou kontroly a chybným odhadem.
Čínská analýza je tak více systémová, protože situaci nevnímá jako jeden vojenský útok, ale jako potenciální rozpad regionální rovnováhy. To odráží realitu velmoci závislé na obchodu a energetice, kdy je tato závislost současně její slabinou.
Vyřídíme Írán, pak Kubu. Buď dohoda, nebo uděláme, co je třeba, řekl Trump
Západní diskurz vypichuje morální aspekty totalitního režimu, lidských práv a případně „ztracenou“ legitimitu vlády, a také častý narativ „dobrých proti špatným“. Čínský diskurz se drží obvyklých frází o suverenitě a územní celistvosti, nezasahování do vnitřních věcí jiných států a odmítání změny režimu zvenčí. Čína tak používá slovník mezinárodních vztahů, vytvořený kdysi Západem, ke kritice současného amerického postupu.
Z pohledu Pekingu, ale i mezinárodního společenství je totiž nejnebezpečnější precedens, že velmoc může silou měnit vlády jiných států. Pak by každá dost silná velmoc, včetně Číny, mohla jednou říci: „Když mohou Američané, my můžeme také.“ A to by směřovalo k tvrdší konfrontaci, než jsou obchodní války. Doufejme tedy jen, že žádná strana o takové klání nestojí. Západní média pracují spíše s horizontem dnů, týdnů a volebních cyklů, dál lze těžko dohlédnout. Čínské komentáře jsou jiné: dlouhodobý strukturální konflikt, strategická hra či trend směrem k multipolárnímu světu.
Nejhorší a neřešitelný scénář
Krize v Íránu je v čínském podání další epizodou oslabování americké dominance, testem stability světového řádu, ale i příležitostí pro posílení multipolárního uspořádání. Čínské strategické myšlení se nejvíc obává chaosu, nikoli protivníka. Nejhorším a neřešitelným scénářem je totiž rozpad státu a následná regionální nestabilita. Tedy to, co nastalo po arabském jaru. Ostatně následky v Evropě cítíme dodnes jak uprchlickou vlnou, tak růstem extremistických stran.
Trump chce mít z NATO osobního sluhu. Aby po něm uklízel nepořádek
Čínská ekonomicko-systémová logika vyžaduje bezpečnost na obchodních trasách a stabilní prostředí pro investice a dlouhodobou spolupráci. Proto je čínský pohled na mezinárodní řád silně konzervativní a volí raději stabilní autoritářský stát než nestabilní demokracie. A podobné destabilizace Čína vnímá v dlouhém horizontu jako posun rovnováhy sil. Takovou krizi podle ní nikdo nevyhraje, jen může řadě hráčů rozbít stávající uspořádání a rozvrátit současnou stabilitu, ať byla jakákoliv.