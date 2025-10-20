Poučí se evropští politici z války v Gaze?

Co bude dál, nikdo přesně neví. Na Blízkém východě s jistotou nemůžeme počítat s ničím. Ruku na srdce: kdo tušil pár dnů po skončení druhé světové války, že v Evropě za pár let vznikne železná opona?
Donald Trump, který už je ve věku, kdy přemýšlí o tom, aby zanechal nezapomenutelné politické dědictví, se snaží na základě vlastní geopolitické logiky vytvořit z chaosu na Blízkém východně fungující bezpečnostní architekturu. Jenže to se zatím žádnému americkému ani jinému prezidentovi nepodařilo.
V Gaze nejspíše nastane korejský model, v němž část, kterou Izrael vojensky obsadil, zůstane na dlouhá léta pod vládou Tel Avivu, která se o obyvatelstvo postará jako v Judsku a v Samaří (Západní břeh Jordánu od roku 1967), a ve zbytku, zhruba na 45 procentech území, budou i nadále živořit statisíce Palestinců a budou nuceni spolupracovat s Hamásem.
Trumpova představa, že teroristická organizace složí zbraně, je nereálná. Vzpomeňme si na dávné sliby libanonské vlády, že odzbrojí Hizballáh, Hamás bez zbraní je mrtvý Hamás. Jistě nezapře sám sebe, protože jeho hlavním programem je vést ozbrojený boj s Izraelem. Bohužel kromě Izraele neexistuje armáda (OSN už vůbec ne), která by byla ochotna a schopna tuto organizaci odzbrojit.
Koneckonců kdo viděl videoposelství dvou z 2 000 teroristů, otce a syna, které Izrael na základě dohody o příměří propustil z vězení, musí všechny iluze o míru hodit do koše. „Vidíte mého syna? Opět k vám přijde, jako 7. října,“ vyhrožoval Izraelcům otec v objetí svého syna a dav za nimi jásal. Překvapuje někoho, že lidé v Gaze čerstvě propuštěné teroristy a vrahy odsouzené na doživotí oslavují jako hrdiny?
Tito veteráni od zítřka nezačnou žít normálním životem, neotevřou obchod s kebabem, ale v různých formách se vrátí k jedinému řemeslu, které dokonale ovládají. Jistě dostanou důležité role v teroristickém aparátu, který bude ohrožovat nejen Izrael, ale i umírněné palestinské organizace, milice či klany. I zpráva o tom, že Hamás naverboval až 7 000 ozbrojenců, svědčí o tom, že chce ukázat světu, kdo je (i zůstane) na zhruba polovině území Gazy pánem.
Řadový občan v západní Evropě se tváří, že Blízký východ je daleko, tak proč by se o něj měl zajímat. Neuvědomuje si, že současnost Blízkého východu je budoucností EU, zatím jen v její západní části. Co jsme dříve viděli na Blízkém východě, dnes je v Evropě bohužel realitou. Dva roky trvající vývoj kolem propuštění rukojmích ukázal, že je velice nebezpečné spojit vyřešení humanitárních otázek se stranickou politikou, v tomto případě se snahou svrhnout vládu Benjamina Netanjahua.
Na jedné straně došlo ke kontaminaci svaté věci, což je osud unesených, ale horší je, že vznikl nebezpečný precedent. Pro nepřátele židovského státu to znamená, že kdykoliv, když unesou pár desítek lidí, dokážou izraelskou společnost dostat do hysterické spirály a do značné míry ji destabilizovat.
Co dnes platí pro Izrael, může platit i pro západní Evropu. Politici a voliči by měli udělat vše pro to, aby nějaký velký teroristický čin a následné nastartování nekontrolovatelně zrychlující se mediálně-politické míchačky nikdy nedokázaly dostat na kolena žádnou západoevropskou demokracii.