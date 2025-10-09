Jak Trump prosadil mír. V Gaze končí válka, i když Hamás úplně poražen nebyl

Názory na to se mohou různit a také se různí. I při hlasování ve vládě Benjamina Netanjahua. Ale sám izraelský premiér pokládá dohodu o příměří (míru) za úspěch a vítězství. Skutečně se zdá, že dohoda může přetrvat. Ale hlavně proto, že impulz přišel zvenčí. Nahrubo řečeno, oba aktéry k přijetí návrhu o dvaceti bodech „dokopal“ americký prezident Trump. A vypadá to tak, že se mu tím podařilo ukončit dvouletou válku proti Hamásu.
Trump je oblíbeným otloukánkem progresivního i tradičního světa. Je znám svou narcistní povahou, vulgaritou i tím, že mění své postoje či rozhodnutí jak ponožky. Ale pokud si něco vezme do hlavy, jde za tím. Trump si vzal do hlavy, že velké války škodí světu i byznysu, tak se snaží je ukončit. Když se mu to nepovedlo na Ukrajině, když zjistil, že Putin není partner pro „deal“, tím víc se zaměřil na válku proti Hamásu v Gaze. A tam zřejmě uspěl.