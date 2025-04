Máme se hádat o balíček pro přežití, nebo si jít radši zaběhat?

Maďarsko nedávno vyjádřilo znepokojení nad výzvou Evropské komise, která doporučuje občanům členských států EU připravit si zásoby vody, potravin a léků na 72 hodin pro případ krizových situací, včetně ozbrojeného konfliktu.

Premiér Viktor Orbán i šéf jeho diplomacie Péter Szijjártó, kteří vždy a za každých okolností stojí na straně míru, z toho vyvodili, že je divné, že v době, kdy Donald Trump rozjel iniciativu s cílem ukončit válku na Ukrajině, se Brusel zřejmě připravuje na válku. Politici z Budapešti proto požadují od Komise vysvětlení.

Do války jako postavy sitcomu

Ve střední Evropě, která bezprostředně sousedí se zemí zkoušenou válkou, jsou tyto otázky jaksi logicky posuzovány citlivěji než kdesi o pár set kilometrů dál na západ. Člověk si skoro nedokáže představit, že by některý ze zdejších politiků prezentoval přípravu na oněch 72 krizových hodin způsobem, jaký zvolila eurokomisařka Hadja Lahbibová. To nejnezbytnější vytahovala ve svém propagačním videu z kabelky za doprovodu tak trochu barové hudby, přičemž po nejvypečenějším okamžiku jejího „stand-upu“ nechyběl nahraný smích.

Hadja Lahbib @hadjalahbib Today, the EU launches its new #Preparedness Strategy.



“Ready for anything” — this must be our new European way of life. Our motto and #hashtag. https://t.co/fA1z8ZvMDA oblíbit odpovědět

Západní člověk už prostě bez zábavy nedá ani ránu, a tak i do války zřejmě jednoho dne napochodujeme ve stylu postav sitcomu. Uvidíme, jaký žánr zvolí české ministerstvo vnitra, které rovněž chystá manuál pro přežití v krizových situacích. Pokud by chtělo reflektovat příjmové rozdíly ve zdejší společnosti, mohlo by to být sociální drama (kohoutková vs. značková voda apod.). Zmínění Maďaři by jistě zvládli třeskutou komedii, napadne jednoho, když vidí, jak se při reakci na výzvu EK šibalsky usmíval Viktor Orbán dávaje k lepšímu, že maďarské spižírny bývají zpravidla připraveny na mnohem delší dobu než jen 72 hodin.

V kraji jsou však i regiony, kde přípravu na možnou válku rozhodně nepodceňují. Polský premiér Donald Tusk v březnu oznámil, že do konce roku bude spuštěn nový program vojenského výcviku, „aby každý dospělý muž v Polsku byl vycvičen pro případ války“. Současná slovenská politická reprezentace patří sice společně s Maďary do tábora „chcimírů“, prezident Peter Pellegrini se ale nedávno nechal slyšet, že podporuje návrh dobrovolných brigád, který právě projednává parlament, a že v případě jeho schválení se sám do takovýchto kurzů přihlásí.

Volič vládní koalice, z níž Pellegrini vzešel – a ten přece musí vědět, proč říká, co říká -, z toho všeho musí být zmaten. Má, či nemá se tedy bát války? A odkud vůbec má čekat útok? Vždyť v Moskvě, kterou Západ považuje za agresora, to Slováci přece mají posichrované, tam si jejich politici podávají kliky od dveří. Že by opravdu ten Brusel…

Za co politici nemůžou

Nejvtipnější na tom je skutečnost, že ve všech metropolích našeho kraje se kdykoliv může vyměnit politická reprezentace a tak tam, kde si z 72hodinových batůžků dosud nedělali hlavu, se mohou začít horečně pídit, co že v něm mají mít, zatímco jinde, kde už je málem po zuby ozbrojená populace připravená vyrazit na zteč, bude vyhlášena demobilizace, protože volič rozhodl.

Díkybohu za to, že máme tuto možnost volby a nemusíme čekat, jak za nás rozhodne báťuška car. Je jen otázka, zdali je ta naše volba vždy ta nejlepší. Abychom nenakládali jen politikům.

Jen se podívejme na to, jaké jsou výsledky našich rozhodnutí v oblastech, které nemůžeme delegovat na naše volené představitele. Zatímco si při kritickém sledování výkonů našich politiků ve svých pohodlných sedacích soupravách pochutnáváme na popcornu a nervózně si okusujeme nehty (protože kontrolovat je přece musíme), máme maximální pochopení pro to, jak nezdravě se stravujeme, přejídáme se, rozbíjíme své rodiny, přivádíme firmy „zu grunt“, špatně vychováváme své potomky atd. atp.

Přitom tato agenda nebývá časově omezena volebním obdobím, je tady s námi většinou až do našich posledních dnů. Zde nepomůžou ani předčasné volby, ani hlasování o nedůvěře. Válka neválka. Ale i za všechna naše výše zmíněná selhání, která mají potenciál ohrožovat nás na životě nepoměrně víc než nějaká teoretická válečná hrozba, jsme vždy připraveni spílat někomu jinému.

Mimochodem, patří-li člověk k těm obezřetnějším typům, asi by si ten batoh na 72 hodin připravit mohl. Aspoň se při tom trochu protáhne.