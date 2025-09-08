Najde se Archimédův bod bezpečnostních záruk pro Ukrajinu?

István Léko
Zástupci koalice ochotných doladila bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Budou nastaveny tak, aby se Vladimir Putin už nikdy nepokoušel obsadit ani jeden čtvereční kilometr ukrajinského území. Prohlásil to Mark Rutte pro ČT s tím, že než se budou moci skutečně uplatnit, musí vzniknout mírová dohoda.
Emmanuel Macron uvedl, že se 26 zemí zavázalo k nasazení bezpečnostních sil na Ukrajině. O počtu vojáků, kteří by měli za úkol pouze udržení míru, se neví nic, navíc Donald Tusk a Giorgia Meloniová řekli, že Polsko a Itálie na Ukrajinu vojáky nepošlou. Jak se v tom vyznat?

Obecně existují tři druhy bezpečnostních záruk. Dva z nich nelze brát vážně. Třetí možnost, kterou pojmenujme jako izraelskou, určitě ano, i když bez Samsonovy opce (připravenost použít jaderné zbraně) silně ztrácí na odstrašující síle.

Zaplaťpánbůh už západním politikům došlo, že garance typu pátý článek smlouvy o NATO či Budapešťská dohoda v případě Ukrajiny nemají smysl. Připomínají papírového tygra. Jejich význam je silně přeceňován, jsou zformulovány mlhavě, obsahují neurčitý slib, že když někdo někomu ublíží, něco uděláme.

„Měli jsme Budapešťské memorandum (z roku 1994), měli jsme Minskou dohodu z roku 2014, ty ale nefungovaly, protože Rusové zaútočili znovu,“ uznal nepoužitelnost podobných garancí i Rutte. Nedodržení dohody z Budapešti nesvědčilo jen o slabosti Západu, ale i o tom, že i když podobné záruky podepíše velmoc jako USA, pak jakmile se změní její zájmy, ztratí relevanci.

Víc než papírové garance

Stejnou analogii bychom mohli používat i na další druh garancí, který spočívá ve vyslání vojsk do zóny konfliktu. Slib 26 zemí, že vyšlou na Ukrajinu vojáky, pro vládu v Kyjevě nemůže být dostatečnou zárukou, protože když v některých státech dojde ke změně vlády, nová garnitura může svá vojska stáhnout.

Víme, jak by se vůči Ukrajině a Rusku zachovala Velká Británie, kdyby volby vyhrála strana Reform UK Nigela Farage, kdyby se prezidentem Francie stal Jordan Bardella či kdyby Německo bylo řízeno vládou AfD? Můžeme takový vývoj vyloučit? A i kdyby některá z těchto zemí stáhla svoje vojáky, máme jistotu, že se hned najde náhradník, který místo britských, francouzských či německých sil pošle v době rostoucího napětí na kritický úsek fronty svoje občany?

Kolik západních vojáků bude Ukrajina potřebovat? Mírová mise OSN v Libanonu (UNIFIL) měla svým více než desetitisícovým kontingentem zabránit válce s Izraelem zhruba na 80 kilometrů dlouhé hranici. Nestačilo to, Hizballáh je přehlížel, dělal, co chtěl. Ukrajinsko-ruská fronta je asi dvanáctkrát delší. Dokáže koalice ochotných poslat na Ukrajinu expediční sbor o 120 tisících vojáků plus dalších 240 tisíc pro potřebu rotace?

Smysl může mít jedině třetí druh garance, protože se jedná o schopnosti daného státu. Příkladem je Izrael, který nemá od USA garanci na papíře, na území židovského státu nejsou američtí vojáci, ale s pomocí Ameriky se mu podařilo vybudovat silnou armádu s reálným odstrašujícím potenciálem. O Samsonově opci ani nemluvě…

Pro Ukrajinu tato varianta – i bez atomových zbraní – může být trochu obtížná, protože Rusko válku začalo i proto, že na jeho západních hranicích se něco podobného odehrávalo. Dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu celou Zemí. Podobně jako Archimedes, i USA a státy EU hledají pevný bod, který by garantoval Kyjevu, že se dokáže sám ubránit a že se zároveň Rusové zaručí, že kvůli odstranění hrozby ze strany vojensky silné Ukrajiny na ni znova nezaútočí. Existuje ale tento bod?

