Putina nezajímá mír, ale vítězství. Proto selhávají „chciválkové“ a „chcimíři“

Vzájemné telefonáty se opakovaly, naposled ve čtvrtek. Se stejným výsledkem. Pro ilustraci dva titulky z českých médií. Telefonát s Putinem nepřinesl pokrok, řekl Trump. Druhý: Ze svých cílů neustoupíme, řekl Putin. A teď si zkuste říci sami: lze z těchto pozic uplést mír?

Přesto má smysl o tom psát. Ne proto, abychom z nějakých náznaků rozklíčovali, kdy – či zda vůbec – má příměří, natož slibovaný mír na Ukrajině šanci. Tady nemá velký smysl si hrát na věštce.

Ten důvod je jiný. Můžeme ilustrovat, jak se mění společenské a politické postoje k válce na Ukrajině. A jak se vyvíjela mírová agenda. Skončila doba, kdy se političtí lídři typu Andreje Babiše či Roberta Fica rozčilovali, že se stále mluví o válce a zbrojní podpoře Ukrajiny, místo aby se mluvilo o míru či alespoň o cestě k němu. O jednání.

Na té kritice skutečně něco bylo, ale spíše ve smyslu společenském, kulturním či vzdělávacím než ve smyslu ryze vojenském. Ta kritika měla smysl v době, kdy na webu Seznam Zprávy vyšel (v únoru 2024, dva roky po ruské invazi) komentář editora nazvaný Mír znamená smrt. Jakkoliv to autor myslel dobře, s tím, že Kyjev se nemůže poddat „ruskému míru“, znělo to jako z Orwella: svoboda je otroctví, mír znamená smrt.

Praktický význam měla ta kritika od doby, kdy bylo jasné, že Ukrajina nemůže zvítězit. Tedy tak, že by vytlačila všechny ruské jednotky ze svého území a obnovila své hranice z let 1991–2014. Tehdy dávalo smysl uvažování o kompromisech, vyjednávání, příměří, ba i o míru. Ale tím, co Putin říká do telefonu, ukazuje, že za každou cenu chce dosáhnout válečných cílů, tedy vítězství. Že mír jako takový – jako hodnota – ho nezajímá. Že ho nezajímají ani ti, kteří už před lety k jednání o míru vyzývali.

Jaké jsou konkrétně cíle Ruska?

Ruský prezident Putin už tři a půl roku opakuje totéž, co řekl teď ve čtvrtek. Že Moskva se nevzdá svých cílů na Ukrajině, mezi něž počítá i odstranění „prvotních příčin“ konfliktu. Ale co těmi cíli myslí konkrétně? „Denacifikaci“ Ukrajiny, o níž mluvil už při vyhlášení invaze? Demilitarizaci? Vynucenou neutralitu? Anexi ukrajinského území? A jak velké části? To už přesně neříká.

Jeho výroky lze vykládat různě. I jako okupaci (anexi) celé Ukrajiny až po slovenské hranice. Ale pro nás je důležitější něco jiného. Zaznamenali zde – třeba v upřesnění cílů Moskvy, v její ochotě k jednání – nějaký úspěch politici jako Babiš či Fico, kteří se jednáním o míru zaklínali? Toto je užitečné připomínat, i když to působí jako házení hrachu na zeď.

Poměry na bojišti i ve světě se mění. Už skoro půl roku panuje situace, kdy za mír – alespoň za jednání o něm, za nějaké kompromisní řešení, ba za pouhé příměří – vystupují Kyjev, USA, NATO, EU i její členské státy. Za tu dobu se ovšem nepodařilo ve věci míru dosáhnout vůbec ničeho. Ne proto, že by to sabotovali západní „chciválkové“ či jestřábi z Kyjeva, ale proto, že Putin říká: Ze svých cílů neustoupíme. Tím v podstatě dělá ze „chcimírů“ užitečné idioty, kteří uvěřili, že stačí vstřícnost a lze s ním dohodnout mír. Podařil se jen jeden drobný společenský posun: slovo „chcimír“ už není takovou nadávkou, jakou bylo v letech 2022–2024.

Ano, je to posun. Ale čeho ten posun dosáhl na cestě k příměří, jednání, natož ke skutečnému míru? Zatím de facto ničeho. Prezident Trump tvrdě narazil se svými nabubřelými řečmi, že válku na Ukrajině ukončí do 24 hodin. Andrej Babiš nemůže doložit, že by výzvy k agendě míru k něčemu vedly. Robert Fico nemůže doložit, že by něco přinesly jeho cesty do Moskvy, natož nabídka, aby zástupci Ruska a Ukrajiny jednali o míru na Slovensku. Říkat lze leccos, ale pak vezme Putin telefon, pronese do něj „Ze svých cílů neustoupíme“ a je vymalováno.

Nevítězí ani „chciválkové“, ani „chcimíři“

U nás již naplno začala volební kampaň, ale nelze očekávat, že ji rozhodne válka na Ukrajině. Dokonce oslabilo i donedávna oblíbené strašení, který lídr nás spíše do té války zatáhne. Zda tábor Petra Fialy solidární spíše s Ukrajinou a s pomocí pro ni, nebo tábor Andreje Babiše, solidární spíše s nápravou vztahů k Rusku.

Skončí podle vás v tomto roce válka na Ukrajině? celkem hlasů: 1979 Ano 13 %(259 hlasů) Ne 83 %(1644 hlasů) Nevím 4 %(76 hlasů)

Ale kdyby na to přišla řeč, lze to shrnout zhruba takhle. „Chciválkové“ prohrávají tam, kde se vzdaluje jejich vize, že Ukrajina by se mohla vrátit do poměrů před válkou, ba před anexí Krymu. „Chcimíři“ prohrávají tam, kde Putin říká, o co mu fakt jde. Mír to není ani náhodou. Jde mu o vítězství.