Ukrajina versus Hollywood aneb Proč myslet na smrt a doufat v Trumpa

Celebrity opouštějící své paláce, celebrity vracející se do svých domečků, a vlastně i obyčejní lidé z nejmocnější země na světě prchající před obyčejným ohněm, jemuž se ani tato superbohatá společnost nemůže ubránit – to všechno jsou zprávy, jimž nelze odolat.

Navíc lokálně požáry skutečně vypadají jako armagedon. Dokonce jako armagedon v ráji, armagedon mezi Nedotknutelnými, což je kontrast, jemuž těžko hledat obdobu. A v neposlední řadě to je i svého druhu memento mori: varování, že ani sebevětší bohatství tě úplně neochrání před obyčejným ohněm. Smrti sice ujedeš, ale během minuty shoří vše, k čemu se tak upínáš: dětské kresbičky na lednici, vymazlená zahrada, svatební fotografie i drahé obrazy.

Zpátky k těm „důležitým, ale nudným zprávám“: FT přináší podrobný report na základě debat s evropskými diplomaty, kteří se s Trumpovým týmem nad Ukrajinou opakovaně setkávali. Americká podpora Ukrajině bude pokračovat i po 20. lednu, kdy proběhne inaugurace Donalda Trumpa, a dokonce i po 21. lednu, dnu, kdy uběhne oněch bájných „24 hodin“, jež prý Trump potřebuje na vyřešení války.

Tuto jeho předvolební hlášku si někteří vyložili tak, že Trump během jednoho dne Ukrajinu odepíše, a tímto strašením získávali pozornost. A dělali to nejen novináři, ale bohužel i jinak solidní politici (“Hrozí, že Trump se prostě rozhodne omezit, nebo dokonce úplně zrušit veškerou pomoc Ukrajině a nechá ji prostě padnout,“ vyprávěl ještě v listopadu ministr pro Evropu Martin Dvořák /STAN/).

Posedlí silou

Byla to hypotéza od samého počátku nepříliš pravděpodobná: pro žádného amerického prezidenta není nic horšího, než když vypadá jako slaboch, nota bene vůči Rusku, rivalovi to posledního století. Nota bene pro prezidenta za Republikánskou stranu: jde o stranu „síly“ a „armády“. Její politici si moc dobře pamatují rok 1976, kdy v předvolební debatě udělal málo známý demokratický vyzyvatel Jimmy Carter z republikánského prezidenta Geralda Forda slabocha, který příliš ustupuje Sovětskému svazu.

A ještě tuplem je to nepředstavitelné pro Donalda Trumpa, jenž se prezentuje – a dost možná i cítí – jako alfa samec všech alfa samců. A tak i když podle všeho Trump Ukrajinu skutečně v lásce nemá, a už vůbec ne Volodymyra Zelenského, není příliš pravděpodobné, že by Kyjev ponechal Moskvě napospas. To by vypadal nikoli jako alfa samec, ale slaboch všech slabochů, vedle něhož byl i „Sleepy Joe“ Biden supersilný vůdce.

A přesně tyto předpoklady potvrzuje i výše zmíněná zpráva FT, respektive aktuální slova evropských vyjednavačů:

„Celý (Trumpův) tým je posedlý silou a tím, aby vypadali silně, takže podle toho rekalibrují i svůj přístup k Ukrajině,“ citují FT jednoho z evropských diplomatů. Trumpovci ještě nevědí přesně, jak svých cílů dosáhnout, mluví o potřebě sta dnů či dokonce půl roku. A i když se samozřejmě od nastupujícího prezidenta můžeme dočkat jakéhokoli překvapení, „prodání“ Ukrajiny je momentálně ta nejméně pravděpodobná varianta.

Poučení podle Chlívku? Pojistit dům, zálohovat fotografie a dávat si pozor na ústa. Vaše tlachy vám vždycky někdo rád připomene – ať už jste novinový pisálek, ministr středoevropské vlády, anebo americký prezident.