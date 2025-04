Tlačí Trump Kyjev ke kapitulaci? Evropský protinávrh je chlapštější, ale schází mu jeden detail

O to běží teď, kdy agentura Reuters 25. dubna zveřejnila jednotlivé body Trumpova plánu. Ty body jsou vstřícné vůči Rusku, což odporuje morálním i historickým lekcím. Ty přece říkají, že agresor má být potrestán. Že agresora nelze odměňovat územními zisky. A přece se k tomu schyluje.

Na územních ziscích pro Rusko je Trumpův plán založen. Je to jeho kapitulace před Putinem, před agresorem? Ano, z vyššího principu mravního jistě je. Ale ti, kteří Trumpa odsuzují coby zrádce svobodného světa, a že je jich hodně, nebo ti, kteří radí Kyjevu, aby na takový plán nepřistoupil (například německý ministr obrany Boris Pistorius), dluží jeden argument. Mají samozřejmě pravdu, že Ukrajina si zaslouží férovější konec války i osud, ale měli by k tomu dodat jeden detail. Měli by říci, jak dosáhnout férovějšího příměří či územního kompromisu, aby na to Moskva přistoupila.

Toto je zásadní problém celého handrkování o návrh míru pro Ukrajinu.

Jednat se musí s nepřítelem

Je to kvadratura kruhu. Tedy pokud uvažujete tak, že cílem je ukončit krveprolití. Je-li cílem vítězství, máte to snadnější. Stačí opakovat, že agresor musí být poražen i potrestán – a přitom sledovat, jak krůček po krůčku proniká do ukrajinského vnitrozemí. Anebo to vezmete fakt vážně a pomůžete napadenému nasazením vlastních vojáků.

Přikročil by někdo z těch, kteří odsuzují Trumpův plán, k nasazení vlastních vojáků a zbraní? To bychom se ocitli v úplně jiné debatě. To už by bujely vnitropolitické, ba celospolečenské spory ve státech Evropy.

Řekneme-li to nadsazeně, představíme si třeba toto. Vláda říká s foltýnovskou dikcí, že je-li ohrožena naše svoboda a přežití, musíme odrazit agresora na Ukrajině s účastí našich vojáků. A komu se to nelíbí, kdo varuje před riziky světové války a jaderného konfliktu, je populista, zbabělec, ba svině.

Prošlo by to? Možná pár hodin. Pak by byli „chcimíři“ rehabilitováni. Tvrdě to shrnul jeden diskutér na webu: „Válka na Ukrajině se nedá vyhrát, pokud ji druhá strana vnímá jako existenční. A nedá se ukončit, pokud se s ní zachází jako s bitvou Dobra a Zla, kde Zlo nemá místo u stolu. Jednat musíme i s těmi, které nesnášíme – protože alternativa není vítězství, ale zmar.“ Je to snad populismus? Hlas „ruského švába“? Pro plukovníka Foltýna možná ano, ale pro mnohé jistě ne.

Je to jen „čestné trumpovské“?

Trumpův plán obsahuje hrozné formulace. Třeba: „Ukrajina dostane robustní bezpečnostní záruku.“ Co to, sakra, je? „Čestné trumpovské“? Něco jako „já Putinovi věřím a on zase mně, tak tomu musí věřit všichni“?

Pak tam jsou body, řekněme, dvojaké: „USA de iure uznají ruskou kontrolu nad Krymem.“ To sice může fungovat, ale Zelenskyj to nemůže podepsat, protože by si vykoledoval stíhání za vlastizradu. Mohlo by to fungovat tak, že pro USA to bude uznání de iure, ale pro Kyjev ne? V praxi snad ano, ale je otázka, zda tak lze postupovat v právně závazném dokumentu, který má ukončit válku.

Toto vše vyvolává kritiku, ba odsudky Trumpa coby zrádce svobodného světa. Daleko menší zájem vyvolávají evropské protinávrhy, jejichž znění Reuters zveřejnil zároveň s Trumpovým plánem. Body těch návrhů znějí mnohem chlapštěji, morálněji, jasněji. Například záruky mají Ukrajině skýtat i USA, a to v podobném pojetí, jaké nabízí proslulý článek 5 Severoatlantické smlouvy. Žádné omezení pro ukrajinskou armádu. Územní otázky se začnou řešit, až když bude fungovat příměří.

Kde vzít návrhy přijatelné pro nás i pro ně

Řeknete si, že evropské protinávrhy znějí daleko lépe než Trumpův plán. Ale potom se v nich snažíte najít argument, který by aspoň naznačil, jak toho dosáhnout. Jak přimět Moskvu, aby na ně přistoupila. A žádný nevidíte. Pro hlasatele morálních principů je to jen detail, oni mají své splněno. Ale právě tady je vidět, že ďábel vězí v detailu.

Trumpovy návrhy obsahují leccos kapitulantského, ale dávají tušit, že on by se s Moskvou na ukončení války dohodl. Evropské protinávrhy vyznívají daleko lépe, o tom není pochyb. Ale nedávají ani tušit, jak by se mohly prosadit u vyjednavačů Ruska. A teď se zamyslete sami a zkuste si říci, co je – přes veškerou oprávněnou kritiku – lepší.