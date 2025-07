A je to tady aneb Jak postavit hráz svobodného světa

Dělám svému webu takto nestydatou reklamu proto, že jsem nadšený z toho, jak sci-fi přechází do reality. Není to tak dávno, kdy jsem tu psal o „home office war“. Popisovaná událost je jak přes kopírák. Jestli to tak bylo, drony, ale i pozemní roboty jistě někdo musel řídit. Jak to bylo ve skutečnosti, nevíme. Dozvíme se to, až informace budou tak zastaralé, že nebudou k ničemu.

Tímto optimistickým zjištěním se dostávám ke skutečnému optimismu mého poslání. Jako mnozí z laskavých čtenářů sleduji, jak se situace ve světě hrotí. Pořád se cítím na té straně, která v první světové porazila imperátory a ve druhé nácky všeho druhu. Jsem tedy rád, že naše strana jde tou cestou, jakou šel britský premiér Chamberlain koncem třicátých let: on totiž před tím, než podepsal Mnichov, masivně podpořil výdaje na zbrojení a hlavně podpořil letecký průmysl, takže Británie nešla do bitvy s kalhotami do půl stehen spuštěnými. Jsem rád, že se státy svobodného světa dohodly posílit obranu. Ale jsem realista a vím, že se časy změnily.

Kdybych to měl říct lapidárně, tak takto. Nevěřím, že by se dnes – u nás v Česku – opakovalo to, co bylo v roce 1938. Tehdy všichni mladí muži, včetně mého otce, takto kavárenského intelektuála, bez mrknutí brvy vstali, popadli mobilizační kufřík a nastoupili do kasáren. Dvakrát po sobě. Že to k ničemu nevedlo, je pro moji úvahu vedlejší. Jisté je, že přišli a bojovali by. Jestli by to k něčemu vedlo, je taky vedlejší.

Podstatné je, že by to dnes takto nefungovalo, i kdybychom výdaje na obranu zvýšili na 10 procent HDP. Co s tím?

To vše byl jen úvod k mé optimistické vizi. Pořád ještě umíme. Pořád ještě máme mozky a ruce. Ani v minulosti nebyla rozhodující individuální statečnost, ale civilizační úroveň. Dovedeme stavět roboty, zvládáme umělou inteligenci. Postavme z toho hráz svobodného světa.

Vrátím se k epizodě, ke které mělo dojít na východě Ukrajiny v oblasti charkovské fronty. Tak nějak by to mělo vypadat. Čím méně lidských obětí, tím lépe. Pokud možno žádné, ještě dodám.

Je k takovému stavu daleko, ale co jiného byste ode mne mohli chtít než vizi, ke které by se mělo dojít? Byl by to souboj intelektu se surovostí a v tom souboji jsou moje sympatie i zájmy jednoznačné.