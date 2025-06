Útok jako z muzea. Co vše lze čekat od umělé inteligence z ukrajinského bojiště?

Mnohá muzea schraňují exponáty běžně používané i v současnosti. Platí to zejména o těch technických – konkrétním příkladem je muzeum strategického letectva v ukrajinské Poltavě. Už jen historie bezmála 90 let starého letiště je velmi zajímavá. Sloužilo Rudé armádě, německé Luftwaffe a po osvobození poskytli Sověti letiště americké US Air Force, která ji využívala jako cílové letiště při bombardovacích letech nad Evropou v rámci operace Frantic-1. „Létající pevnosti“ B-17 odstartovaly z Velké Británie nebo Itálie, odbombardovaly a přistály za sovětskými liniemi v Poltavě či na dalších dvou letištích.

Tato mise ale skončila překvapivým německým bombardováním a narůstajícími třenicemi mezi spojenci, v červnu 1945 Američané základnu definitivně vyklidili. Ihned poté ji Sověti využili jako letiště pro dálkové strategické letectvo, které tu vydrželo do rozpadu SSSR a vzniku nezávislé Ukrajiny.