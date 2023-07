Když Rusko vycouvalo z loňské dohody o vývozu ukrajinského obilí (Černomořské obilné iniciativy), nikdo neví, kam až to povede. Z médií se dovídáme, že to ovlivní i české žně. Že zatímco v běžných letech je před sklizní dohodnut prodej 40 procent pšenice a 60 procent řepky, letos je to jen pět procent řepky a pšenice se nepoptává vůbec (iDNES). Nejistotu posiluje nejasná situace s vývozem obilí přes Černé moře.