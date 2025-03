Muž, který plánoval vpád na Ukrajinu, má teď zařídit mír. Kdo je Sergej Beseda

Před třemi roky se stal Sergej Beseda extrémně, zvláště s ohledem na svoji profesi, známou osobností. Náčelník 5. služby FSB, tedy služby věnující se kontaktům se zahraničím, zodpovědný za informace z Ukrajiny, totiž podle těchto zpráv fatálně selhal při informování Kremlu o ochotě Ukrajiny se bránit. Výsledkem pak byla taktika zvolená pro válku proti Kyjevu.

Ruská armáda vyslala výsadkáře, aby zajistili letiště Hostomel, na které by následně dopravila letecky další jednotky a rychlým obsazením Kyjeva a zabitím či vyhnáním ukrajinského prezidenta Zelenského by převzala moc. Pozemní kolony by pak jen zajišťovaly potlačení případného odporu civilního obyvatelstva. Členové Národní gardy, která má namísto boje s nepřítelem za úkol boj s demonstranty, si tak vezli parádní uniformy.

Avšak Ukrajinci se nejen že hodlali bránit ruské agresi, ale činili tak velmi efektivně. Elitní jednotky výsadkářů se musely z Hostomelu se ztrátami stáhnout. Ruské síly neovládly ani Charkov, který leží jen kousek od hranic. Jediné, kde se jim podařilo výrazně postoupit, byl jih Ukrajiny. O nějakém jásotu z možnosti „být osvobozen“ ruskou armádou nebylo ale řeči ani tam, natož v Kyjevě či Charkovu.

Co chtěl Kreml slyšet

Otázkou přitom je, proč byly informace tak nepřesné. Zde se nabízí různé varianty. První je samotný systém panující (nejen) v ruské armádě a v dalších složkách. Dodával informace nikoli o reálném obrazu věcí, ale spíše odpovídající tomu, co si vlastně velení přeje. Beseda by pak říkal přesně to, co Kreml chtěl. Putin chtěl válku, ale s malými náklady, optimistický pohled na ukrajinskou situaci mu je přesně dodal. Zní to lehce šíleně, ale ani zdaleka nepravděpodobně.

Druhou variantou pak je, že ruští zpravodajci svoji práci skutečně nezvládli. Ani to není zase až tak nepravděpodobnou variantou. Odhadovat nálady v zemi je velmi těžké. Mohli navíc vycházet z prorusky laděných politiků a dalších zástupců ukrajinské společnosti v čele s odiózní postavou Viktora Medvedčuka, kmotrem jehož dcery je sám Vladimir Putin.

O Medvedčukovi se mluvilo jako o možném kandidátovi na roli loutkového prezidenta Ukrajiny. Jeho ambice rozhodně takto daleko sahaly, nebylo by ani divu, pokud by to byl on, kdo by informace o údajné oblibě Vladimira Putina na Ukrajině dodal.

Jeho osoba tak spojuje oba možné scénáře, tedy že Medvedčuk dodal informace nejen zpravodajcům, ale i Vladimiru Putinovi, který mu, podle všeho bezmezně, důvěřuje. Nelze ale ani vyloučit tu možnost, že informace obsahovaly i varování, že se Ukrajina bude bránit a že vojenská podpora, které se jí v minulých letech dostalo, výrazně posílila ukrajinské bojové schopnosti.

V této variantě by pak hlavním viníkem selhání nebyla FSB, ale armáda, která se spoléhala na úspěch výsadkářů, aniž by měla nějakou záložní variantu. Ať tak či onak, Rusku, respektive Besedovi, se nepodařilo aktivizovat ani buňky místních kolaborantů, opět s určitou výjimkou na jihu, kde nedošlo k zaminování oblastí tak, jak nejspíš mělo dojít.

Sergej Beseda se přitom proslavil už o osm let dříve, kdy v době Euromajdanu působil přímo v Kyjevě, aby tam, podle oficiálních zpráv, zajišťoval bezpečnost ruské ambasády.

O tom, že jeho činnost zdaleka nesledovala jen tento cíl, není nutné příliš pochybovat. Beseda sám udržoval čilé kontakty s Viktorem Janukovyčem. I po Janukovyčově pádu se Beseda vyjadřoval k ukrajinským záležitostem. Ukrajinu obviňoval ze všemožných příkoří včetně zapojení Islámského státu do útoků v Rusku.

Ze své pozice se Ukrajinou dlouhodobě zabýval, měl a má velmi dobrou znalost ukrajinského prostředí. Na druhou stranu, jde o člověka, který nijak neskrýval svoji nenávist vůči Ukrajině. To by pak ukazovalo ještě na jednu možnost, byť by nemohla existovat úplně samostatně, tedy tu, že Beseda dodával do Kremlu informace laděné tak, aby k válce doopravdy došlo. Beseda není úplně nevýznamný člověk, má blízké vazby na bratry Rotenbergy, blízké Putinovy přátele. Aby toho nebylo málo, Beseda se podle všeho angažoval i v gruzínské vnitřní politice.

Žádné kompromisy

Sergej Beseda, který nyní působí jako poradce šéfa FSB, zastává v ukrajinské otázce pozici jestřába. Jeho účast ve vyjednáváních v Rijádu tak indikuje, že Moskva není ochotná k nějakým kompromisům, ale že bude požadovat splnění všech svých požadavků, včetně odstoupení Záporoží a Chersonu Ukrajinou.

Pokud by Američané, respektive Donald Trump, na Ukrajinu nechtěli tlačit, aby opravdu obě města Rusku předala, budou oba ruští vyjednávači protahovat jednání co nejdéle a neustále poukazovat na „příčiny konfliktu“. Trump, který dává najevo, že chce válku ukončit co nejdříve, by s postupujícím časem mohl být k takovému tlaku stále svolnější.

Rusové rozhodně budou pokračovat ve své dosavadní taktice, tedy naoko souhlasit s příměřím, ale z ničeho z ruských požadavků neustoupit, a naopak přinášet návrhy, které jsou výhodné prakticky jen pro Rusko. Zákaz útoků na energetickou infrastrukturu je na konci zimy pro Rusko, které trpí ukrajinskými útoky na svoje rafinerie, přinejmenším stejně výhodný jako pro Ukrajinu. A zákaz útoků v Černém moři by pak Rusku ochránilo Černomořskou flotilu s tím, že se dá předpokládat, že budou Rusové trvat na zákazu útoků na lodě.

Obrázek Sergeje Besedy jako neúspěšného generála, který svoji nejdůležitější úlohu, tedy přípravu války proti Ukrajině, nezvládl, není rozhodně úplný. Není určitě pochyb o jeho alespoň částečné zodpovědnosti za prvotní neúspěch. Ale zároveň jde o vlivného hráče ruského zákulisí, který, byť penzionován, rozhodně není nějakým podřadným členem delegace. A jeho osoba také ukazuje na to, že Rusko prozatím k žádným kompromisům ochotno není.