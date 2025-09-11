Není Maďar jako „Maďar“. Spojuje lidi víc minulost, nebo budoucnost?

Ukrajina zasáhla ruský ropovod Družba za poslední měsíc několikrát. Naposledy minulou neděli. A opět byl ve zprávách o této události citován velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi řečený „Maďar“. Jde o etnického Maďara z Podkarpatské Rusi, nebo, chcete-li, Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Trpělivost s tímto svým „krajanem“ ztratila Budapešť už na konci srpna, když mu kvůli opakovaným útokům na pro Maďarsko důležitý ropovod Družba v Rusku zakázala vstup do země i do celého schengenského prostoru volného pohybu.
Krok Budapešti vyvolal v regionu menší diplomatickou válku. Ukrajinské ministerstvo zahraničí si předvolalo maďarského velvyslance, kterému předalo protestní nótu kvůli diskriminaci maďarské menšiny na Ukrajině ze strany Budapešti. Kdyby to nebylo smutné, bylo by to legrační, vždyť proti diskriminaci Maďarů na Ukrajině protestovala vždy především Budapešť.
|
Budapešť zakázala vstup Maďarovi. Ukrajina se jej zastává, Polsko jej zve
Jak je dnes rozklížená visegrádská čtyřka, ukázala vzápětí zpráva z Varšavy – polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v reakci na maďarský krok pozval Brovdiho (respektovaného odborníka a vojáka, kterého si rádi poslechnou i armádní kruhy na Západě) do Polska. „Zatímco ruské rakety přinášejí smrt do Kyjeva, Maďarsko zakazuje vstup statečnému etnickému Maďarovi, který se odváží bojovat za svobodu Ukrajiny,“ napsal šéf polské diplomacie.
Padouch, nebo hrdina?
Uhry
Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.
Polarizace maďarské společnosti se, podobně jako v Česku nebo na Slovensku, projevuje také v postoji k válce na Ukrajině. Zatímco odpůrci vlády mají Brovdiho za hrdinu (na sociálních sítích se objevily názory, že by držitel nejvyšších ukrajinských státních vyznamenání měl obdržet i vyznamenání maďarské), stoupenci Orbánova Fideszu jej odsuzují. Útok na infrastrukturu, která je považována za klíčovou pro vojenské snahy Moskvy, vnímají též jako útok na maďarskou suverenitu a energetickou bezpečnost země.
Na rozdíl od jiných evropských zemí včetně Česka se Maďarsko a Slovensko závislosti na dodávkách ruských energií dosud nezbavily. K tomuto kroku obě země nedávno vyzval dokonce i americký prezident Donald Trump, kterého jinak Budapešť i Bratislava považují za svého spojence.
|
Rusko vyslalo na Ukrajinu 55 dronů. Ukrajinci zasáhli ropovod Družba
Maďarsko a Slovensko se dodávek ruské ropy drží v neposlední řadě z politických důvodů. Myslí si to například politolog Martin Jirušek z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. „Maďarsko se dokonce v létě 2022, tedy pár měsíců po začátku invaze, rozhodlo kontrakt s Ruskem rozšířit a prodloužit,“ připomíná Jirušek.
Další vývoj se může ubírat různými směry. Jednoho dne může padnout režim Vladimira Putina a Západ se k ruským surovinám vrátí. Nebo naopak vnitropolitický vývoj v Maďarsku a na Slovensku, které vedle ropy odebírají i ruský plyn, může dospět k tomu, že se i tyto země odstřihnou od ropovodu Družba. A všechno se to může stát dřív, než vyprší zákaz vstupu Roberta Brovdiho do Maďarska. Ten mimochodem po verdiktu Budapešti vzkázal na platformě Telegram šéfovi maďarské diplomacie Péteru Szijjártóovi: „Sankce a omezení návštěvy Maďarska si strčte do zadku, pane ‚tanečníku na kostech‘.“
|
Do Maďarska a Slovenska opět teče ruská ropa z Družby
Rozhodnutí udílet maďarské občanství Maďarům kdekoliv ve světě mělo podle Orbánových kritiků zajistit voličské hlasy pro Fidesz. Strana na ně dlouhých šestnáct let nebyla odkázaná, ve všech volbách opakovaně pohodlně obhajovala svou pozici. Situace se ale výrazně změnila a jak už bezmála rok ukazují průzkumy volebních preferencí, za půl roku bude Orbánova partaj potřebovat opravdu každý hlas. Fidesz je dlouhodobě druhý za stranou Tisza někdejšího Orbánova spojence a dnešního europoslance Pétera Magyara.
Do hlav ukrajinských Maďarů na Zakarpatí, kteří by teoreticky mohli ovlivnit výsledek voleb v Maďarsku, nevidíme a tak nemůžeme vědět, s kým sympatizují. Zdali stojí na straně toho, kdo jim kdysi velkoryse dal maďarský pas a tím i možnost pohybovat se po schengenské Evropě, anebo spíš na straně člověka, s nímž je spojuje nesnadný osud potenciální oběti ruské agrese.