Strategie Západu pro Ukrajinu selhala. Jaké jsou možnosti mírového plánu Donalda Trumpa?

Zmrazení konfliktu

Pokud by měl být konflikt zmrazen v současném duchu, Rusko by tak obsadilo téměř 20 procent ukrajinského svrchovaného území. Ústředním cílem Ukrajiny v této válce bylo dobýt zpět celé své území okupované Ruskem a vrátit se k hranicím z roku 1991, tedy včetně Krymu. I když to není nemožné, vypadá to v tuto chvíli velmi obtížně proveditelné vzhledem k ruským výhodám v oblasti sil a velmi rozsáhlým obranným opevněním, které Rusové budují od konce roku 2022.

Navíc Rusové mají v současné době na Ukrajině strategickou a operační výhodu. Urychlili dobytí ukrajinského území v průběhu své téměř roční východní ofenzívy. A to navzdory masivním a rostoucím obětem. Rusové budou mít pocit, že budou vyjednávat z pozice síly, pokud dojde k mírovým jednáním, a budou zdrženliví v přistupování na jakékoli ústupky.

Kyjev může doufat, že zachování některých částí Kurska mu dá určitou vyjednávací sílu. Ukrajinská kurská ofenzíva, jejímž cílem je změnit trajektorii války, ohrozit ruské území a vynutit si vojenskou a politickou reakci Putina, však těchto cílů nedosáhla. A připravovaná protiofenziva 50tisícové rusko-severokorejské síly znamená, že Ukrajině v době zahájení jednání nemusí zbýt nic.

A konečně zmrazení konfliktu znamená, že mnoho Ukrajinců zůstane v okupovaném Rusku. Existuje více než dostatek důkazů o systémovém rabování, znásilňování, vraždách, mučení, svévolném střílení válečných zajatců a únosech dětí na Rusy okupovaném území.

Nárazníková zóna

Nejnovější únik informací zahrnuje vytvoření 800 až 1200 kilometrů dlouhé nárazníkové zóny. V podstatě bude podobná demilitarizované zóně (DMZ), která odděluje Severní a Jižní Koreu. Rozdíl je v tom, že korejská DMZ je dlouhá 250 kilometrů; ukrajinská by byla téměř pětinásobkem její délky. Jedná se o mimořádně dlouhý kus terénu, který má zajistit oddělení obou stran, a pokud má být osazen minami a jinými zařízeními, aby se zabránilo překročení, zavedení může trvat roky. A stejně jako korejská DMZ by ukrajinská DMZ mohla být vyžadována po mnoho desetiletí do budoucna.

Jak široká může být nárazníková zóna? To bude téměř jistě sporná otázka mezi Ukrajinou a Ruskem. Oba budou chtít, aby byla na území, které „vlastní druhá strana“. S největší pravděpodobností se bude vytvářet na linii doteku v dohodnutém datu příměří. Ale jak hluboko v každém směru? Z mého pohledu by mohla být široká až 40 kilometrů, tedy mimo dostřel většiny těžkých zbraní.

Dalším rysem DMZ je přítomnost vojáků, kteří pásmo budou kontrolovat. Je téměř jisté, že to nebudou vojáci USA, ty tam nebude chtít Putin ani Trump.

Mír udržující síla

S tím bude několik problémů. Ocitneme se v situaci, která bude odlišná, tak jak ji jako vojáci známe z bývalé Jugoslávie.

Za prvé, Ukrajina i Rusko by se musely dohodnout na tom, které národy poskytnou vojáky pro mírové síly. Koneckonců, Spojené království a Evropa v posledních několika letech poskytují Ukrajině zbraně, které byly použity proti Rusům. Je nepravděpodobné, že Rusko bude souhlasit s vojáky NATO. Místo toho bude pravděpodobně trvat na kombinaci evropských, středoasijských a afrických národů a na tom, aby byla pod pravomocí Organizace spojených národů. Tohle bude ošemetné vyjednávání.

Dalším problémem mírových sil bude ochota národů poskytnout síly. Země po celém světě sledovaly tuto válku a dozvěděly se o mimořádné smrtelnosti moderního bojiště. Pokud by většina národů nebyla ochotna vyslat své jednotky do relativně méně nebezpečného jižního Afghánistánu, proč bychom si mysleli, že národy by byly ochotny zavázat síly k tomu, co bude pravděpodobně nejnebezpečnějším 1200kilometrovým úsekem země na Zemi?

Vynucovací opatření

Pokud dojde k příměří, budou vyžadována vynucovací opatření. I když to bude z velké části role mírových sil, další aspekty jakékoli dohody, které bude třeba vynutit, mohou zahrnovat následující:

• Koncentrace sil určité velikosti v nastavené vzdálenosti nárazníkové zóny.

• Pohyb letadel v dané vzdálenosti od nárazníkové zóny.

• Jakékoli porušení podmínek dohodnutých v příměří.

V tuto chvíli stojí za to definovat některé výsledky jakýchkoli jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a jakýmikoli třetími stranami. Prvním možným výsledkem je příměří, které je neformálním zastavením bojů, obvykle místních a krátkodobých. Toto je pravděpodobně nejméně žádoucí výsledek, který by však mohl být užitečný, když probíhají jednání. Druhým výsledkem je příměří, vyjednaná dohoda o zastavení nepřátelství. Ta normálně válku jen pozastaví, ne ji ukončí. Konečně jsme mohli vidět příměří, což je formální dohoda o zastavení vojenských operací ve válce. Ukončuje válku, ale stále vyžaduje, aby byla vyjednána a dohodnuta mírová smlouva.

To vše bude vyžadovat určitou úroveň vynucení.

Dodávky dalších zbraní Ukrajině

To je jeden z nejzajímavějších prvků, které vyplynuly z úniků informací o mírové dohodě Trumpovy administrativy pro Ukrajinu. Klíčová otázka zní: mají USA a Evropa skutečně kapacitu na posílení dodávek zbraní na Ukrajinu v krátkodobém až střednědobém horizontu? Dosud poskytly velké množství svých stávajících zásob, ale nedostatečným tempem, aby Ukrajina vyhrála válku. Za poslední tři roky došlo k určitému rozšíření kapacity obranného průmyslu, ale je nepravděpodobné, že by to stačilo k zajištění zvýšených a rychlejších dodávek západních zbraní na Ukrajinu.

Zkomplikují to další dva problémy. Za prvé, USA mají řadu operačních plánů pro vedení války například v Tichomoří, které stanoví držení různého vybavení a munice. Americká armáda ve snaze obnovit své zásoby a vybudovat větší válečné zásoby, aby odradila budoucí ruskou a čínskou vojenskou agresi, bude mít slovo v tomto typu, množství a tempu dodávek zbraní.

Druhým komplikujícím faktorem bude, že poptávka po amerických zbraních z jiných zemí může během Trumpovy administrativy prudce vzrůst. Dokonce i zběžný přehled vlastních údajů NATO ukazuje, že mnoho zemí buď jen stěží splňuje, anebo vůbec nesplňuje základní linii NATO ve výši dvou procent výdajů HDP na obranu. Pokud Trumpova administrativa rozhodne, že pro spolupráci s americkými silami jsou zapotřebí vyšší výdaje členských zemí NATO, mohlo by to znamenat velké objednávky zbraní. Kde bude Ukrajina v tomto scénáři na seznamu priorit, to se teprve uvidí.

Žádné (ani odložené) NATO pro Ukrajinu

To bude pro Ukrajinu významná rána, vzhledem k tomu, že členství v NATO, stejně jako další bezpečnostní záruky, bylo ústředním bodem Zelenského mírových návrhů.

Odkládání členství Ukrajiny v NATO bude považováno Ukrajinci za zradu. NATO slib porušilo, a to vzbudí nedůvěru uvnitř i vně Aliance.

Bude to kapitulace před ruskými požadavky a pro Putina to bude masivní výhra. To v mysli Putina a autoritářů, jako je on, ospravedlní, že ruská agrese proti Ukrajině fungovala, protože udržení Ukrajiny mimo NATO bylo hlavním požadavkem Putina před válkou.

Toto odložení vstupu do NATO také poskytne Putinovi čas na obnovu a případné provedení budoucích operací proti Ukrajině, aby si zajistil ještě větší část „svého území“ nebo sesadil demokraticky zvolenou ukrajinskou vládu. Rusko prokázalo schopnost obnovit své síly mnohem rychleji, než se po jejich porážce v bitvě o Kyjev považovalo za možné. Je velmi možné, že do pár let (pět až osm let) od jakéhokoli vyjednaného výsledku v této válce by Rusko mohlo znovu napadnout Ukrajinu. Tak to udělalo s Čečenskem.

Další prvky dohody

Budou zde další aspekty mírových jednání, které zde nejsou uvedeny. Prvky, jako je finanční pomoc Ukrajině, zacházení s válečnými zločinci, sankce proti Rusku (a zemím, které Rusko podporují), patří k některým pravděpodobnějším rysům, ale pravděpodobně budou i další.

Závěr

Jak vypadá mírový plán Trumpovy administrativy, se teprve uvidí. Ale přichází v době, kdy je Ukrajina pod rostoucím tlakem. Západní státy nedokázaly vytvořit a implementovat strategii, která by Ukrajině pomohla porazit ruskou invazi.

Strategie Západu pro Ukrajinu už nějakou dobu selhává. Série rozhodnutí Bidenovy administrativy včetně pomalého dodávání zbraní, vyhýbání se „eskalačním zbraním“ pro Ukrajinu, popírání použití úderných zbraní na dlouhé vzdálenosti znamená, že Rusko uvěřilo, že Západ postrádá vůli plně podporovat Ukrajinu a že americký prezident se více bojí ruského selhání než toho ukrajinského.

Ruský prezident Putin, který v posledních třech letech sledoval rozhodování USA a NATO, jasně věří, že nyní zná míru svých západních protějšků. Ke každému jednání přistoupí s důvěrou v úspěchy Ruska v této válce, navzdory jejich velké ceně, je bude moci vylíčit jako ruské vítězství.

Strategie Západu pro Ukrajinu již neselhává. Zjevně selhala.

Tak to nemuselo být. Ale generace západních politických vůdců, kteří se dostali pod vliv nedbalého strategického myšlení dlouhým mírem po studené válce a diskrétností pomalé války posledních dvou desetiletí, nebyly schopny dostatečně upravit své myšlení, aby se vypořádaly s bezohledností Putina a jeho příznivců.

Toho budeme litovat.