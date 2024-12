Babiš věří Trumpovi. Dobrá, ale může z toho vyvozovat, že válka na Ukrajině skončí v březnu?

„Pokud skončí válka a já věřím, že prezident Trump dodrží slovo, tak prodlužování ochrany přestává mít smysl,“ řekl šéf hnutí ANO. To už stojí za malý rozbor. Je zcela v pořádku uvažovat o konci války na Ukrajině jednáním. Skončila doba, kdy jediným přípustným narativem bylo vítězství Kyjeva a obnova Ukrajiny v hranicích z let 1991–2014. O ukončení války, ba o jejím ukončení už v roce 2025, se dnes zcela vážně mluví z oficiálních pozic i na Západě. Ale proč by to mělo být už v březnu? Jen proto, aby z toho vyplynulo, že ochrana Ukrajinců u nás už nemá smysl?

Andrej Babiš říká, že věří, že prezident Trump dodrží slovo. To myslí vážně? Nejde o to, že bychom dělali z Trumpa zločince a úmyslného lháře (i když příklady by se našly). Je to spíše tak, že nikdo na světě – ani sám Trump, ani sám Putin – teď nemůže věrohodně říci, za jakých podmínek a konstelace se vůbec začne o konci války jednat, natož kdy konflikt skutečně skončí.

Řekne-li politik s ambicí na vedení české vlády, že věří, že Trump dodrží slovo, aniž by to podložil nějakými „fakty na zemi“, sám se jako lídr značně diskvalifikuje, ba dehonestuje. Ať klidně říká něco jiného, třeba že měl pravdu v tom, že válku nerozhodnou západní zbraně, ale spíše diplomacie. Může se tím i chlubit. Dnes o tom přece mluví kde kdo a ten postoj se stále více blíží k realitě.

Ale vyvozovat z toho, že válka skončí už brzy, a proto prodlužování ochrany Ukrajinců u nás nemá smysl, přičemž to vyvozuje z přesvědčení, že „věří Trumpovi“, míří mimo odpovědnost politika s ambicí vést zemi. Míří to spíše k poměrům permanentní volební kampaně, na kterou si čím dál víc zvykáme.