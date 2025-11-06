Výroba hrdinů od Pokrovsku. Proč se Rusové neptají na ztráty a celá země chce dál bojovat

„Je to vojenská operace pod utajením, není možné šířit nějaké detaily. Situace není jednoduchá. Ale zatím nic ztraceno není,“ říká o bojích v Pokrovsku Pavel, Čech bojující na Ukrajině. Podle něj jde v bitvě o Pokrovsk především o zajištění logistiky a možností, jak dostat ke všem obráncům zásoby. Ale velení má stále plán, jak ne zrovna příznivou situaci řešit.
Úsilí Donalda Trumpa o mírová jednání selhávají z přirozeného důvodu, Rusko žádný mír nechce a nepotřebuje. Je si jisté, že dokáže tlačit na frontách stejným způsobem jako dosud a přitvrdit v náletech především levnými drony íránského původu, kterých může vyrábět více a posílat kolem tisícovky nebo i více za noc.
„Rusové mají převahu až deset ku jedné a obrovské ztráty. Je tam fakt neskutečné množství mrtvých. Jenže tím, že jich je prostě víc, tak se prostě pomalu sunou kupředu,“ pokračuje.