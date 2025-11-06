Výroba hrdinů od Pokrovsku. Proč se Rusové neptají na ztráty a celá země chce dál bojovat

Tomáš Vlach
Analýza   14:00
Přesilu až deset ku jedné mají ruské síly v bojích o Pokrovsk a ruské velení s nimi zachází jako v bitvě u Stalingradu – snaží se zadusit nepřítele množstvím. To vypovídá také o strategii Kremlu a o tom, proč nemá zájem na ukončení války.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Ukrajinský voják nabíjí dělostřelecký systém na frontě u Pokrovsku. (9. září...

Ukrajinský voják nabíjí dělostřelecký systém na frontě u Pokrovsku. (9. září 2025) | foto: AA/ABACA / Abaca Press / ProfimediaProfimedia.cz

Členové ukrajinské policie připravují dron na frontové linii v Pokrovsku. (2....
Členové ukrajinské policie připravují dron na frontové linii v Pokrovsku. (2....
Členové ukrajinské policie připravují dron na frontové linii v Pokrovsku. (2....
Vojáci ruské průzkumné jednotky dostávají ocenění za svoji účast v bojích o...
21 fotografií

„Je to vojenská operace pod utajením, není možné šířit nějaké detaily. Situace není jednoduchá. Ale zatím nic ztraceno není,“ říká o bojích v Pokrovsku Pavel, Čech bojující na Ukrajině. Podle něj jde v bitvě o Pokrovsk především o zajištění logistiky a možností, jak dostat ke všem obráncům zásoby. Ale velení má stále plán, jak ne zrovna příznivou situaci řešit.

Úsilí Donalda Trumpa o mírová jednání selhávají z přirozeného důvodu, Rusko žádný mír nechce a nepotřebuje. Je si jisté, že dokáže tlačit na frontách stejným způsobem jako dosud a přitvrdit v náletech především levnými drony íránského původu, kterých může vyrábět více a posílat kolem tisícovky nebo i více za noc.

„Rusové mají převahu až deset ku jedné a obrovské ztráty. Je tam fakt neskutečné množství mrtvých. Jenže tím, že jich je prostě víc, tak se prostě pomalu sunou kupředu,“ pokračuje.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.