Otočil Trump vůči Ukrajině? Uvidíme, možná si jen nevidí do pusy

Rusko je ve velkých ekonomických potížích a Ukrajina by toho měla využít a jednat, napsal pak Trump na své sociální síti Truth Social. Rusko nazval papírovým tygrem, který bezcílně bojuje ve válce, kterou by velmoc měla dokázat dobýt za méně než týden.
Přitom doteď Trump tlačil na Ukrajinu, aby Rusku ustoupila, jednala s ním a přenechala mu část svého území. Tvrdil, že Ukrajina nemá žádné karty v ruce a její situace je zoufalá. A naopak Rusko propagoval jako silnou velmoc, s jejímž prezidentem Vladimirem Putinem bude jednat o důležitých světových otázkách.
Podle toho, jak se vyspí
Znamená to otočku ve vztahu Trumpa k Ukrajině? Jisté to vůbec není. Tak trochu to totiž ukazuje to, co už se dávno ví. Trump dá většinou na toho, s kým mluvil jako s posledním a dokáže mu uvěřit ledacos.
Ukrajina by mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, uvedl Trump
Zelenskyj ho informoval o tom, že ruská ekonomická situace není dobrá (což zřejmě dlouhodobě není, možná časem bude i zoufalá), a o tom, že Ukrajina rychle dobývá obsazená území (což je lež, ukrajinská armáda na některých úsecích fronty sice postupuje, ale celkově za poslední měsíce postupuje spíše Rusko). Trump tomu na okamžik uvěřil a pak napsal, co napsal na svoji sociální síť.
Zároveň se ovšem po chvíli vyjádřil, že Vladimiru Putinovi ještě nechá zhruba měsíc na možné jednání o míru. Což je další z několika jeho ultimát daných ruskému prezidentovi. Americký prezident ovšem neřekl, co udělá, pokud Putin nezačne o míru jednat.
Bez Číny je Rusko ničím, řekl Zelenskyj. Putin chce podle něho pokračovat ve válce
Navíc Putinův mluvčí dnes řekl, že neexistuje alternativa k dosažení ruských cílů na Ukrajině a ruská ofenzíva bude pokračovat. A Trump zatím nereagoval. K tomu je potřeba dodat, že šéf Bílého domu řekl, že Ukrajina by mohla dobýt zpět svá území za pomocí NATO a Evropské unie. Spojené státy nejsou součástí Evropské unie a v rámci Severoatlantické aliance nejeví Trump ani ochotu pomoci jeho členům proti Rusku, natož aby jim pomáhal s pomocí Ukrajině.
Jinak řečeno, Trump hodně mluvil, ale zda mu doopravdy došla trpělivost s Putinem a postavil se konečně na stranu napadené Ukrajiny, není vůbec jisté. Dobré ale je, že aspoň začíná trochu chápat, že Rusko není ekonomicky a vojensky světová supervelmoc a že ho občas Putin tak trochu „tahá za fusekli“.