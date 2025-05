Co Klaus nevytkl před závorku. Dopustili jsme válku na Ukrajině „my všichni“ a „svět“?

Komu ty dva názory přijdou moc škatulkové, hledá nějaký nekonformní. Takový, který válku vnímá racionálně a v širším kontextu. Který je schopen hledat argumenty ruské i ukrajinské a udělat si z nich širší obrázek. Může být nositelem takových názorů Václav Klaus?

Napadení – provokace – chyba

To je otázka do pranice. Nicméně v rozhlasovém rozhovoru s Barborou Tachecí Klaus ukázal, že ne. A také proč ne.

Klaus rád provokuje, což vůbec není sprosté slovo. Převládá-li už léta jeden oficiální narativ, že Rusko je základní strůjce zla, musí být poraženo, přinuceno ke stažení z Ukrajiny a placení válečných reparací, názorové provokatéry Klausova typu to musí vysloveně nutit, aby řekli, že je to jinak. A nic proti tomu. Může to být zajímavé myšlenkové cvičení.

Jenže Klaus to v rozhovoru pojímá ve stylu, že to není jen jinak, ale že je to téměř opačně. Jak mu připomněla Tachecí, v únoru 2022 řekl: „Napadení suverénní země je neakceptovatelné a je třeba ho odsoudit.“ Další rok hovořil o tom, že „Rusko bylo k válce vyprovokováno, neboť to, co se dělo na Ukrajině, považovalo za fatální ohrožení své bezpečnosti“. Teď říká, že „svět udělal hroznou chybu, že dopustil, aby válka vznikla, a Rusko udělalo hroznou chybu“.

Ale pozor, na těch argumentech opravdu něco je. Až jednou budou tu válku zkoumat historici, jistě se budou pozastavovat nad tím, proč byl svět 24. února 2022 tak zaskočen ruskou invazí. Proč tajné služby účinně nevarovaly vlády západních mocností, aby je přiměly k činům, které by válku odvrátily? Proč USA a NATO neodpověděly na ruské ultimátum ze 17. prosince 2021? A změnilo by se vůbec něco, kdyby na něj odpověděly?

V tomto zpochybnění výkonu západních institucí má Klaus pravdu. Má ji i v tom, že Západ podcenil dění, které ruské invazi předcházelo. Háček je někde jinde.

Suverenita se už nepočítá?

Václav Klaus už v 90. letech rád používal výraz „vytknout před závorku“. Měl tím na mysli, že když rozebíráme složité téma, které nabízí řadu různých pohledů či přístupů, to základní je třeba stále zdůrazňovat – vytknout před závorku.

Jenže v jeho prezentaci vzniku války na Ukrajině právě vytknutí před závorku schází. Jinými slovy. U člověka, který si vždy tolik cení suverenity (který si jí jako prezident cenil natolik, že se do poslední chvíle zdráhal podepsat Lisabonskou smlouvu o reformě EU), překvapuje, že bere jen tak jaksi bokem fakt napadení suverénní země (Ukrajiny Ruskem).

Místo toho důsledně dodržuje model „obě strany konfliktu“, lidově „jeden za osmnáct, druhý za dvacet bez dvou“, ale větší díly viny za cestu k válce přičítá Západu. Kdežto ruské zavinění spíše bagatelizuje. Ukázka: „I Rusku říkám, že mělo hledat jiné řešení.“ Ano, „i Rusku“, jako by v tom Moskva byla jen jaksi druhotně. „Daleko větší chybu udělala světová komunita, světové společenství, mezinárodní organizace, velké státy,“ dodává o něco později.

Pro jistotu zopakujme. Na tom všem něco je, není to jen „ruský narativ“, za který se už málem odsuzuje na galeje. Je dobře, když se perspektiva těch druhých připomíná. Už proto, abychom se necítili tak zaskočeni jako v den ruské invaze.

Ale zároveň to chtě nechtě připomíná vztah k medvědům, což je velké téma na Slovensku. Když turista svou neopatrností vyruší medvěda a on na něj zaútočí, říká se pak, že hlavní díl viny a odpovědnosti nese napadený. Že měl s takovou reakcí počítat. Ale mnozí byli desítky let přesvědčeni (a upevňováni v tom přesvědčení), že ve světě mezinárodního práva a vztahů mezi státy nese odpovědnost agresor. V této analogii Rusko. Máme to jen tak odmávnout se slovy, že „dnes je to holt jinak“?

Kvůli čemu vést válku

Aby si člověk toto vše sesumíroval, nemusí být profesor politologie. Dokládá to rozhovor, který vyšel v dubnu s Georgem Simionem, tehdy kandidátem na rumunského prezidenta, v Týdeníku Echo. Muž s nálepkou populisty, ba rusofila, odpověděl na otázku po vzniku války na Ukrajině takto:

„Můžeme se bavit o způsobech, jakými USA podněcovaly barevné revoluce, o tom, jak byl na Ukrajině prezident Janukovyč vypuzen z úřadu, o užívání měkké síly Západem. Ale to vás neopravňuje vstoupit do cizí země s tanky a bombardéry. Byly na Ukrajině potíže s korupcí a Bidenem? Jsem si tím jist, tak zkrátka Amerika pod různými administrativami pracovala. Ale kvůli tomu přece nepovedete válku.“

Toto je ukázka, jak jádro sdělení „vytknout před závorku“, i když mám různé názory na ten či onen krok, který k neblahému konci přispěl. Je to ukázka něčeho, co Václav Klaus sám dělal v 90. letech, ba i později.

Teď Klaus místo toho kritizuje obě strany, Západ i Rusko, přičemž Západu přičítá větší podíl viny. Tragédii vidí v tom, že „svět a my všichni jsme dopustili, aby ta válka začala“. Jako by tam nebylo vůbec nic, co si zaslouží vytknout před závorku. Že by opravdu nebylo?