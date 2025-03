Dohlížet na mír? Na Ukrajině se ještě střílí, ale v Praze už je spor o účast v monitorovací misi

Nastane mír na Ukrajině automaticky, pokud se dohodne Trump s Putinem? Či je zapotřebí to nějak hlídat? Bude-li příměří dohodnuto v zásadě podél frontové linie, dozor nad ním k tomu patří. A když už se nehádáme o to, kdo patří mezi „chcimíry“ a „chciválky“, začali jsme se hádat o to, zda čeští vojáci mají, či nemají patřit do jednotek, které budou mír na Ukrajině monitorovat.

Vojáci na Ukrajině, či doma?

Jedna strana sporu – v zásadě vláda a prezident – trvá na tom, že Česko se zapojí do koalice ochotných, kteří vyšlou na Ukrajinu vojáky dohlížející na mír. Trvá na tom už teď, kdy ještě není skoro o ničem jasno. Ani o uzavření příměří, ani o tom, zda příměří přeroste v jakýs takýs mír, ani o tom, zda jeho součástí budou dohlížecí jednotky ze zahraničí.