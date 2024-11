Fico, Zeman a Scholz. Čím se liší? Slovenskému premiérovi vadí zabíjení Slovanů, ale jen ze strany Ukrajiny

Slovenský premiér to rozhodnutí zásadně odmítá coby eskalaci a krok ke třetí světové válce. Je to jen strašení? Dost možná. Nikdo přesně neví, jak zareaguje Rusko. A Rusko nespěchá. Uvědomuje si, že „strategická nejistota“, jak se tomu říká, mu nahrává do karet.

Bidenův krok vyvolal reakce v široké škále – od plného souhlasu (ve stylu „pozdě, ale přece“) přes váhání až po jasné odmítnutí. Mezi odmítače patří značná část Trumpova týmu, který se připravuje na převzetí moci, německý kancléř Scholz a slovenský premiér Fico. Mají být za to proklínáni? Spojováni nějakou ideologií? Těžko, vždyť myšlenkově je nic nespojuje.

Vidíme tedy, že Fico v odporu proti střílení amerických raket na ruské území není sám. Není sám, kdo v tom kroku spatřuje cestu od možných jednání k další, opět zřejmě marné, snaze pomoci Ukrajině k vítězství. Jenže způsob, jakým své argumenty podává, dost zaráží.

Dělají-li totéž Rusové, je to normální

Fico to řekl na Facebooku: „Vyjadřuji ostrý nesouhlas s rozhodnutím amerického prezidenta povolit použití amerických raket dlouhého doletu na cíle na území Ruské federace… To rozhodnutí maří naděje na zahájení jakýchkoliv mírových jednání a ukončení zabíjení Slovanů na Ukrajině.“

S jeho skepsí vůči situaci na bojišti můžete či nemusíte souhlasit. S tím, že konec války budou řešit spíše diplomaté při jednání než vojáci na bojišti, počítá už i prezident Zelenskyj. Prostě v těchto věcech není sám. Ale odkud se v něm bere ta obsese vzájemným zabíjením Slovanů? Není to poprvé. Už na přelomu února a března, když francouzský prezident Macron „uvažoval nahlas“ o možném nasazení vojáků NATO na Ukrajině, Fico obvinil EU, že prý podporuje vzájemné zabíjení Slovanů.

Nic proti tomu, že Ficovi vadí vzájemné zabíjení Slovanů. Ale ta válka běží 1000 dnů. Tisíc dnů tam probíhá vzájemné zabíjení Slovanů ve velkém, ve zcela jiném měřítku než v letech 2014–2022, kdy se na Donbase střílelo na zákopové linii. Skutečně masové zabíjení Slovanů začalo 24. února 2022, když na Putinův rozkaz začala „speciální vojenská operace“.

Nikdo nezná přesná čísla padlých, zraněných, nezvěstných či zajatých. Moskva ani Kyjev je nezveřejňují. Podle konzervativních odhadů amerických zpravodajců je na ukrajinské straně 57 000 mrtvých (takové ztráty měly USA za deset let ve Vietnamu) a na ruské dvojnásobek. Podle ruských zdrojů padlo či bylo zraněno na 900 000 Ukrajinců.

Proč proti zabíjení Slovanů Fico nebrojil už v únoru 2022, ač byl v opozici? Brojí-li až letos, budí to zvláštní dojem. Jako by mu až tak moc nevadilo, když od února 2022 Rusové zabíjeli pomocí raket, granátů, tanků či dronů Ukrajince, když k tomu dováželi zbraně či munici z Íránu a Severní Koreje, když si najali severokorejské vojáky. To bylo „přirozené“. Ale nedej bože, aby teď Ukrajinci americkými raketami zabíjeli Rusy. To by byla eskalace a krok ke třetí světové.

Zabaleno v aroganci

I takto může vypadat skepse zavinutá do odpudivého balení. Že by to něco připomnělo? Roku 2017 prezident Miloš Zeman vyslovil názor, že EU má vytvořit modus vivendi s Ruskem a uznat realitu, před níž většina Evropy zavírá oči. Že anexe Krymu je hotová věc, se kterou nikdo nehne. Tudíž by šla vyřešit tak, že by Rusko za Krym Ukrajině zaplatilo.

I tato myšlenka působila racionálně. Mohla získávat příznivce, třeba šéfa německých liberálů Lindnera. Jenže Zeman ji pronesl, aniž by ji konzultoval s někým v Kyjevě, sdělil ji stylem „o vás bez vás“, na který jsou všichni citliví (u nás zvlášť od Mnichova v září 1938). A zcela s ní propadl – v Kyjevě i Moskvě.

Tedy pozor na projevy „zdravé skepse“, jež mohou leckomu vyznívat jako Ficova či Zemanova arogance. A když už jsme zmínili německého kancléře Scholze, po celou válku je v čele vlády, po celou válku získává cejch politika, jenž zbrojní pomoc Ukrajině zdržuje, ba i cejch zbabělce. Ale že by právě tím v Německu ztratil body, nelze říci. Možná to bude i tím, že se důsledně vyhýbá aroganci.