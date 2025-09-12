Funguje ještě NATO? Drony v Polsku ukazují, že jsou tu limity

Je jedno, jak daleko se drony letící z Ruska a Běloruska dostaly nad polské území a jak efektivní byla polská protivzdušná obrana. Stejně tak je jedno, zda šlo o ruský záměr otestovat polský protivzdušný systém.
Při tomhle množství dronů a jejich trajektorii je ale dost divné, že by k tak rozsáhlému narušení došlo jen náhodou. Může jít i o ruské a běloruské diletantství a neschopnost, což nelze vyloučit. Je sice málo pravděpodobné, nicméně možné, že někdo špatně určil trasu celé skupině dronů. Bělorusové prý navíc Poláky před částí dronů varovali.
Ukázalo se totiž, že chybí jasná demonstrace jednoty Severoatlantické aliance v okamžiku, kdy se jeden z členů NATO ocitl před záměrným či náhodným útokem. Ano, Polsko se odvolalo na článek 4 smlouvy o Severoatlantické alianci, který mluví o společných konzultacích v případě ohrožení územní celistvosti, politické nezávislosti či bezpečnosti členské země.
Tyto konzultace skutečně proběhly. Silné vyjádření solidarity všech členů Aliance s Polskem ale chybí. A ano, některé země včetně Česka poslaly Polsku vojenskou pomoc, při sestřelování dronů spolupracovaly polské a nizozemské stíhačky, italský letoun dodával včasné výstrahy a záda Polákům kryly německé protiraketové systémy Patriot, ale to nestačí.
Úspěšný ruský test
Jasnou podporu vyjádřili Polsku Evropané, se Spojenými státy je to trochu jiné. Chybělo rychlé jasné vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který na sociální síť Truth Social jen napsal: „Jak to, že Rusko narušuje polský vzdušný prostor drony? A je to tady!“ Co tím chtěl říci, to je tak trochu záhada. A ta se nevyjasnila ani poté, co si telefonoval s polským prezidentem. Nebylo žádné odsouzení Ruska a Běloruska.
Nezazněly ani pohrůžky, že pokud se to bude opakovat, USA podniknou kroky. Nic. Není ani jasné, jak se Trump staví k nápadům, které se objevily, že by země NATO sestřelovaly k nim mířící drony ještě před svými hranicemi. Vypadá to, jako by Trump za evropskými spojenci příliš nestál a nechával jejich obranu jen na nich. Jsou mu fakticky jedno. NATO přestává fungovat a je to čím dál tím jasnější.
Přitom síla NATO nebyla ani tak ve vojácích jako v tom, že si potenciální nepřátelé mysleli, že pokud zaútočí na jeden stát Aliance, odpoví mu všichni. Včetně Spojených států s jejich jaderným arzenálem. Na to, jak tohle přesvědčení zachovat, bylo vyplýtváno spousta politického kapitálu i peněz. Teď se tenhle pevný postoj vytrácí a nepřátelé Západu včetně Ruska to vidí. Drony posloužily Kremlu víc než dobře, ať už to plánoval, nebo nikoliv.