Jednání o míru v roce 2022 zmařily nepřijatelné požadavky Moskvy. Je otázka, zda svůj přístup změnila

Nově zveřejněné dokumenty, ke kterým se dostal ruský server Systema a které prý potvrdily i zdroje na ruské straně, ukazují, jaké byly ruské požadavky. Dokreslují, jak se jednání vyvíjela a jaké byly válečné cíle ruského prezidenta Vladimira Putina. Z toho ale zároveň vyplývá, že uzavřít mír v blízké budoucnosti bude minimálně velmi obtížné.

Začátek konce suverenity Ukrajiny

Server Systema zveřejnil návrh mírové dohody, se kterou přišla Moskva na začátku března 2022, tedy v době, kdy sice ruská armáda nedokázala překvapivou operací okamžitě obsadit Kyjev, ale ruské tanky stály u Kyjeva a vypadalo to, že pokud se přeskupí, v průběhu několika dní ho dobudou, a ruská armáda právě dobývala ukrajinský Cherson. Tedy ruská armáda sice nesplnila plánované cíle, ale vlastně to vypadalo, že z pohledu ruského velení nic ještě není ztraceno. Na druhou stranu Ukrajinci se sice cítili ohroženi, ale bylo jasné, že obsazení země jedním tahem se nepovedlo a že jen tak zcela neprohrají.

Právě v tomto okamžiku přišli ruští představitelé s návrhem příměří a mírové dohody. Nepožadovali to, co požadoval při začátku invaze ruský prezident Vladimir Putin, tedy okamžitou změnu ukrajinské vlády skrytou pod požadavkem denacifikace, ale požadovali faktickou vojenskou kapitulaci Kyjeva.

Moskevští představitelé totiž žádali, aby se ukrajinská armáda zmenšila zhruba na dvacet procent své velikosti, omezila počet svých zbraní, odmítla jakoukoliv západní pomoc a stáhla se do kasáren či míst určených Ruskem. Zároveň ruská armáda měla zůstat na tehdejší frontové linii, Kyjev měl uznat ruské vlastnictví Krymu a také nezávislost tak zvané Doněcké a Luhanské republiky v hranicích Doněcké a Luhanské oblasti, ačkoliv je tyto „republiky“ nekontrolovaly. Jinak řečeno, Ukrajina se měla vzdát i další části svého území dosud neobsazeného ruskou armádou a zmenšit svoje ozbrojené síly tak, že by nemohly vzdorovat další agresi.

Navíc Ukrajina měla být „trvale neutrální“, to znamená nevstoupit do NATO či jiné aliance a neuzavírat žádné obranné dohody. Takže by kdykoliv mohla podlehnout dalšímu útoku.

Další požadavky týkající se ortodoxní církve řízené z Moskvy, ruského jazyka a povolení starých sovětských symbolů naznačovaly, že Rusko sází na ruskojazyčné obyvatele Ukrajiny jako na svou pátou kolonu. Znamenalo by to ovšem začátek konce suverenity Ukrajiny a to kyjevská vláda nechtěla a nepotřebovala k tomu rady Západu. Navíc ani nebylo jasné, zda a kdy by se stáhla ruská armáda z ukrajinského území.

Válka jen tak neskončí

Z toho se dá usoudit, že původní cíl ruského prezidenta Vladimira Putina je vytvořit na Rusku závislou nebo alespoň bezbrannou Ukrajinu, kterou ovládne později. Jak se potom začínalo obracet válečné štěstí k Rusku zády, ruští vyjednavači začali být ochotní k ústupkům. Zajištění bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím – byť velmi omezených a nefunkčních – záruk jiných zemí, členství Ukrajiny v Evropské unii, možná i stažení ruských vojsk z části ukrajinského území. Ukrajinci ale požadovaly větší armádu, možnost zahraniční pomoci a skutečné bezpečnostní záruky před další ruskou invazí.

Pak jednání skončilo: přerušilo ho odhalení ruských masakrů civilistů v Buče a také ruské požadavky se nezdály zřejmě Ukrajině přijatelné. Fakticky se vzdát bez dalších záruk, když ještě Kyjev mohl něco vojensky získat, nedávalo smysl. Nyní je na tom opět Kyjev špatně, takže se očekává, že se vrátí k jednání.

Jenže pokud bude Moskva postupovat podobně jako v roce 2022, bude to znovu pro Kyjev nepřijatelné. S menšími či většími změnami asi tohle bude Moskva na začátku jednání prosazovat opět. Jenže Ukrajina, přestože se zdá, že prohrává, se ani teď nehodlá vzdát své nezávislosti. Pak zřejmě dojde ze strany Ruska k ústupkům, ale historie roku 2022 ukazuje, že nepříliš velkým.

Kreml samozřejmě nebude chtít ustoupit zvláště v situaci, kdy se mu zdá, že může ještě něco získat nebo dokonce válku vyhrát. Navíc bude bezpochyby opět požadovat, aby mu Ukrajinci podstoupili i území, která ještě nedobyl. Ostatně Rusko už má i v ústavě to, že jeho součástí jsou čtyři ukrajinské oblasti, které ruská armáda ještě celé nedobyla. Ale právě to bude pro Kyjev nepřijatelné. Stejně jako ruský požadavek, že Ukrajina nesmí získat proti opakování ruské agrese žádné zahraniční bezpečnostní záruky. Výsledkem tak bude, že válka ještě nějakou dobu potrvá, než se silné vyčerpání z války pořádně projeví i na ruské straně.