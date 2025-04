Nová fakta o válce na Ukrajině: Západ se do ní zaplétá stále víc, Rusko by kvůli Krymu použilo jadernou bombu

Teď se však situace změnila poté, co americký deník The New York Times publikoval rozsáhlý popis spolupráce západních rozvědek a vojáků s Ukrajinou při její obraně před velkou ruskou invazí, která začala v roce 2022. A to co z toho vyplývá, nevypadá právě optimisticky.

Z věcí, které teď díky listu The New York Times víme, se dá vyvodit mnohé. Za prvé to, že se postupně Západ a země NATO opravdu hluboce zapletly do války mezi Ruskem a Ukrajinou na straně Ukrajiny a dostaly se až na hranu toho, co připomíná třeba začátek americké angažovanosti ve Vietnamu, která pak vedla k zapojení USA do války.

Konec většiny omezení

Šlo přitom o postupný proces. Od minimální pomoci Ukrajině na začátku invaze přes pomoc s vytipováváním cílů a zasílání stále sofistikovanějších zbraní až po spolupráci na úderech na ruské území. Přitom zpočátku se západní země snažily vyhnout za každou cenu tomu, že by jejich pomoc mohla být vykládána, byť jen omylem, jako nepřímá účast ve válce na straně Kyjeva. Zkrátka chtěly se za každou cenu vyhnout větší konfrontaci s Ruskem a neustále jasně Kremlu ukazovat, že jde jen o osvobození ukrajinského území.

Postupně většina omezení padla ze dvou důvodů. Za prvé, a to víme i z historie, nelze vyhrát válku proti nepříteli, když máte zakázáno ho pronásledovat na jeho území nebo mu tam škodit. Když se vždy může v bezpečném zázemí připravit k novému útoku z jiného směru. Navzdory tomu nepadly všechny limity, takže účinnost ukrajinských úderů je stále omezená.

A zároveň na ruské zázemí chtěli útočit ukrajinští politici, speciálně ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, a to z politických důvodů. Myslel si, že tím podlomí současný ruský režim a posílí morálku Ukrajinců. Výsledkem bylo, že konflikt do jisté míry začal připomínat zástupnou válku Západu proti Rusku, jak to neustále tvrdil ruský prezident Vladimir Putin.

Jen následek a příčina byly opačné. Výsledkem napadení Ukrajiny a neustálých následných ruských útoků bylo zatažení Západu do konfliktu na straně Ukrajiny, nikoliv že by kvůli spojení Ukrajiny se Západem a nějakému společnému plánování úderů na Rusko Kreml zaútočil na Ukrajinu.

Plyne z toho jedno poučení. Pokud bude válka pokračovat a západní pomoc také, může pokračovat i zapojování Západu do války na straně Ukrajiny. Ať už se toho USA budou nadále účastnit, nebo ne. Je tento trend nebezpečný a může vést k jaderné válce? Zatím se zdá, že ani ne.

Kreml na stále větší zapojení Západu do války nereagoval. Buď to Putin bere jako přirozený vývoj, nebo uvěřil svému tvrzení, že proti nim Západ vede válku, takže to považuje za normální. Nezdá se, že by to vedlo k tomu, že by kvůli tomu hrozila světová jaderná válka. Ze zjištění listu New York Times i z dalších informací, které pronikly do tisku, ale vyplývá, že by k ní mohla vést jiná příčina – Krym.

Nereálný rozumný mír

Když se v říjnu 2022 ruskému vojenskému velení zdálo, že Ukrajinci při své protiofenzivě překročí Dněpr a půjdou k Ruskem anektovanému Krymu, začal ruský generál Sergej Surovikin diskutovat o použití taktických jaderných zbraní. Sice jen taktických, tedy s menší silou, ale i tak by šlo o použití nukleárních zbraní. Krym je pro Rusko zřejmě to nejcennější území.

Zároveň záměrem části ukrajinské protiofenzivy bylo přiblížit se ke Krymu a Krym oddělit od ostatního Ruskem ovládaného území. Na tom pracovali i západní poradci. Ne proto, že by ho Ukrajinci chtěli držet (vlastně ho zřejmě v tichosti jako své území už dávno odepsali), ale že to měl být nátlakový prostředek na Putina, aby uzavřel mír, který by byl, pokud možno výhodný či alespoň snesitelný pro Ukrajinu.

Z pozdějších událostí, zejména toho, jak ruská armáda nespěchala s osvobozením části Ukrajinci dobyté ruské Kurské oblasti, se opravdu zdá, že to nejcennější a jediné, co by mohlo Putina přimět k rozumnému míru, je Krym. Jenže na to, že by ho Ukrajinci dokázali v dohledné době ohrozit, to nevypadá, a proto i nějaký rozumný mír vypadá dost nereálně.

A nakonec, ze zjištění The New York Times je vidět, jak roste v průběhu času a zejména s neúspěchy na frontě nedůvěra mezi ukrajinskou armádou a západními armádami a rozvědkami. A koneckonců i mezi politiky, a nemusí jít zrovna jen o Zelenského a amerického prezidenta Donalda Trumpa, kde je to přirozené.

Z pohledu západní strany, které se věnuje The New York Times, je zatím občas nepochopitelná tvrdohlavost, přílišná nedůvěra a občas i sebedůvěra a zároveň z pohledu vojáků i nesmyslné zasahování ukrajinských politiků. Jenže válka je vždy politická věc, a někdy jsou symbolické cíle na bojišti cennější než ty skutečně vojensky důležité.

Problémem je, do jaké úrovně až tato nedůvěra může přerůst. Pokud se Ukrajina bude cítit zrazena Západem a nedomůže se spravedlivého nebo alespoň snesitelného a udržitelného mírové uspořádání, bude mít současná Evropa najednou na své hranici ne zcela přátelský nevyzpytatelný stát a kromě Ruska bude problém navíc.