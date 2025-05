Všechno je jinak. Jednání mezi Ruskem a Ukrajinou v Istanbulu ukazují převrácení diplomatických pozic

Nyní je to tak, že - jak se nedávno vyjádřil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj - Evropa doporučila Ukrajincům, aby jeli do Istanbulu na jednání s ruskou delegací. Na jednání, která původně navrhl ruský prezident Vladimir Putin, který se ovšem nedostavil. Naopak ukrajinská delegace na jednání s návrhem příměří skutečně přijela.

Zároveň se americký prezident Donald Trump od jednání distancoval s tím, že neočekává skutečný průlom, dokud se mu osobně nepodaří setkat se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle zákulisních informací už Američané netlačí na Zelenského, aby jednal a ustupoval Rusům, a naopak roste u nich frustrace z postoje Putina. Rusko totiž prý chce získat mírem i území, která vojensky nedokázalo obsadit.

Ukrajině se pomáhalo málo a pozdě

Co se to děje? Jde o celkem logický vývoj, který odráží situaci na frontě, ekonomickou a politickou situaci a v neposlední řadě také osobnostní rysy amerického prezidenta. Ukrajince k jednání přemlouvali Evropané, oficiálně hlavně kvůli tomu, aby to nevypadalo tak, že Ukrajina odmítá mír. Neoficiálně za tím stojí samozřejmě to, že Evropa nedokázala zmobilizovat takové zdroje na pomoc Ukrajině, aby Kyjev mohl zatlačit ruskou armádu zpět na ruské území. Teoreticky i prakticky to bylo možné, ale Ukrajině se zkrátka v obavě před reakcí Ruska pomáhalo příliš málo a příliš pozdě.

Navíc je nyní nejistá americká podpora Kyjevu. Ukrajinská armáda je vyčerpaná, evropská pomoc vázne a v mnoha zemích je politicky těžké ji prosadit. Jednání o příměří či míru jsou logickým vyústěním této situace. K tomu všemu Trumpovo chování ukazuje, že Spojené státy už nepodporují politiku založenou na pravidlech a dohodách, na které dosud Západ formálně trval a na které záleželo především Evropě. I proto už pro Evropany není tak důležité Putina zastavit a pokud možno porazit, aby ukázali, že se porušování pravidel a dohod nevyplácí.

Naopak pro Trumpa, kterému se nepovedlo rychle prosadit rusko-ukrajinský mír, nyní už mír není tak důležitá záležitost. Politicky by pro Trumpa bylo cenné dosáhnout míru rychle a dohodnout ho s Putinem. Dlouhé vyjednávání, ke kterému se schyluje, nepřinese Trumpovi zrovna politické body.

V tradici sovětské a ruské školy

Navíc jednání nikoliv s Putinem, ale na nižší úrovni, je pro Trumpa politicky i osobně nepřijatelné. Rusko totiž evidentně podle svých prohlášení začíná vyjednávání na pro Kyjev nepřijatelných podmínkách a ústup od nich – jak je to v tradici sovětské a ruské diplomatické školy – bude trvat velmi dlouho.

Pokud tedy vůbec chce nějakou dohodu. Vše totiž závisí na tom, jak je Rusko vojensky a ekonomicky silné. Zprávy z Ruska jsou nejednoznačné, podle některých zdrojů továrny masově rozšířily výrobu a ekonomika vydrží tohle zbrojení léta, podle jiných naopak ruská armáda i ekonomika míří na konci roku či příští rok ke kolapsu. Každopádně zatím má Kreml pocit, že vyhrává a že Západ je nejednotný a slabý a tudíž může ruská armáda na Ukrajině dál postupovat.