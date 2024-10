Západ dnes Ukrajině pomáhá. Ta se ale nakonec paradoxně může stát jeho nepřítelem

Je to velký rozdíl oproti loňskému létu, kdy se mluvilo o velké ukrajinské ofenzivě a možnosti ukrajinského postupu. Na druhou stranu Rusko na tom není také kdovíjak dobře. Podle dat ukazujících stav ruské ekonomiky má Rusko velké problémy a ty dlouhodobě porostou. Ostatně to, že Rusko chce na frontě použít severokorejské vojáky a dováží zbraně z Íránu a Severní Koreje, také nenaznačuje, že Rusko je velmoc světového formátu. Otázkou ale teď je, kdo se položí první - zda to bude ruská ekonomika, nebo ukrajinská fronta.

Ústupová varianta

Zatím je mnohem pravděpodobnější, že se zhroutí ukrajinská fronta. Důvodů je několik. Už zmíněný Marčenko uvádí, že je nedostatek munice, zbraní, vojáků a svoji roli hrají také špatná rozhodnutí velení. Ukrajinské jednotky jsou přetížené, špatně vyzbrojené, ruská armáda má převahu ve vzduchu a tím pádem může drony sledovat neustále bojiště a navíc je ukrajinská armáda rozptýlena do mnoha směrů.

Zkrátka ukrajinská strategie v uplynulém roce zřejmě nebyla úspěšná. Kyjev nedobyl svá území zpět, naopak je ztrácí a Rusko nevypadá tak vysíleně, že by se v příštím půlroce, který bude pro Ukrajinu nejtěžší, zhroutilo. Co s tím?

Povolat do ukrajinské armády další vojáky, zmobilizovat mladé ve věku pod 25 let, jak to radí někteří západní politici a analytici, není řešením. Ukrajina totiž nemá výzbroj ani pro současné rekruty, takže další příliv nepříliš dobře vyzbrojených vojáků na frontu by jí moc nepomohl.

Dodávky zbraní ze Západu evidentně nezesílí. Západ prostě další nové zbraně nemá, případně nechce dát všechno, co má. Navíc stále platí omezení pro použití západních dalekonosných zbraní v hloubi ruského území. V této situaci to nyní vypadá tak, že ukrajinské vedení si pravděpodobně připravuje ústupovou variantu – vzdát se fakticky, byť ne formálně, části svého území obsazeného Ruskem a uzavřít s Moskvou mír.

Proč by Rusko mělo chtít mír?

Otázkou je, zda Rusko, tedy především jeho prezident Vladimir Putin, bude chtít v tomto případě nějaký mír či příměří uzavřít. Proč by to dělal? Pokud bude v situaci, že bude moci dál vojensky postupovat do nitra, byť třeba jen pár měsíců, nejspíš toho využije. Ruská propaganda zaměřená dovnitř Ruska ostatně momentálně líčí válku na Ukrajině jako svatý boj, Rusko jako zemi, jejíž poslání je osvítit svět a celý konflikt jako teprve začátek… To zrovna nevypadá, že by vláda obyvatele Ruska připravovala na uzavření míru.

Takže Západ, pokud nechce dál podporovat Ukrajinu zbraněmi tak, aby se mohla bránit a dobýt znovu své území či dokonce vydržet, než se Rusko zhroutí, musí jí alespoň pomoci k uzavření míru. Nejlépe novými zbraněmi, aby zastavila ruský postup.

Jenže mají přijít dodávky zbraní před tím, než se začne jednat o míru, nebo až Rusko případně odmítne příměří? Anebo má Západ pohrozit něčím jiným? Třeba vstupem Ukrajiny do NATO, který už mimochodem Kyjevu leckteří západní politici slíbili? Nebude to pak Ukrajinci chápáno jako zrada?

Obhájit se před vlastními lidmi

Ukrajinští politici se zřejmě chystají obvinit z toho, že zvažují uzavření příměří s Ruskem, Západ. Chystají se tím obhájit před svými vlastním obyvatelstvem. Budou tvrdit, že Západ Ukrajině proti agresi Moskvy dostatečně nepomohl. Ze zpětného pohledu se skutečně zdá, že kdyby Západ okamžitě po velkém ruském útoku v roce 2022 poslal na Ukrajiny postupně všechny zbraně, co mohl, Ukrajinci možná mohli zatlačit ruskou armádu zpátky k hranicím. Jenže historie nezná žádné kdyby.

Zároveň se obviňování někoho, kdo pomáhal, z toho, že nepomohl víc, většinou nesetkává u obviněných s kladným ohlasem. To vyvolá pěknou hořkost. Vypadá to tak, že výsledkem války může být Západu odcizená Ukrajina a Ukrajině odcizený Západ. Navíc Ukrajina, která se ze strachu před Ruskem může nakonec obrátit více k Rusku, podobně jako Gruzie. To vše jako výsledek západní snahy Ukrajině sice pomoci, ale příliš nedráždit Rusko a pomáhat jen tolik, aby se Západ nemusel jakkoliv omezovat nebo nějak příliš snažit. Doufejme, že to tak nakonec nedopadne.