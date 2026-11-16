Americký vyjednavač Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa, řekl, že konec války na Ukrajině nelze dojednat bez zapojení Evropy. Podle něj je i Vladimir Putin ochoten dát evropské účasti šanci. Co ale v tomto kontextu znamená výraz Evropa?
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Na bruselském pískovišti hned vznikla diskuse o tom, kdo pojede jménem Evropy jednat. Zatím se rýsuje, že jednat budou národní bezpečnostní poradci Německa, Francie, Itálie, Velké Británie, Polska a k nim se připojí zástupci Evropské komise a Evropské rady.
U jednacího stolu chce sedět předseda Evropské rady António Costa a Kaja Kallasová, která má na starosti zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Jenže dva ve svých zemích nesmírně nepopulární politici, prezident Emmanuel Macron a premiér Friedrich Merz, se prý nechtějí vzdát své vůdčí role v EU, tudíž by byli neradi, kdyby za ně jednali úředníci z Bruselu. Tato evropská sestava už na první pohled naznačuje, že z tohoto mráčku jen tak nezaprší.
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Navíc hrozí, že než se vytvoří definitivní soupiska reprezentantů Evropy, jistě začnou jednat zástupci různých bruselských rad, výborů a expertních skupin, takže z původního jednoduchého a funkčního záměru nejspíše vznikne jakýsi zvláštní kompromis na míle vzdálený od původního ideálu.
Lze se tedy obávat, že bude platit pořekadlo: Velbloud je kůň navržený komisí. Nemluvě o tom, že křečovitá snaha Evropy zapojit se do mírových jednání vypadá komicky, jelikož od začátku války důsledně odmítala jednat s Ruskem. Opět se ukazuje, že největší slabinou evropské diplomacie je to, že je evropská.
Možná, že nastal čas přiznat, že něco takového jako jednotný evropský zájem či jednotná evropská bezpečnostní priorita neexistuje, a bylo by užitečné tyto pojmy smést ze stolu. Polsko, Německo či Chorvatsko mají jistě zcela odlišné zájmy a bezpečnostní priority než Irsko, Portugalsko či Řecko. Jednotná evropská politika totiž znamená dosažení minimálního přijatelného cíle a nalézání nejmenšího společného jmenovatele po nekonečně dlouhých a úmorných jednáních.
Problém nespočívá jen v rozdílných politických postojích, ale významnou roli hraje i čas. Pomalost rozhodovacích procesů, na kterou jsou zvyklí úředníci v Bruselu, nelze porovnávat s rychlostí geopolitických změn, které diktuje USA, Čína a různé regionální mocnosti.
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Největší potíž ale představuje to, že Evropa ztratila ekonomickou, politickou a vojenskou sílu a už o ní nelze mluvit jako o velmoci. Nesplňuje totiž dvě ze tří podmínek, které velmoc musí splnit. Evropa už nedokáže významnou konvenční vojenskou sílu vyslat na jakékoliv místo na Zemi. Není ani energeticky soběstačná. Třetí měřítko naštěstí splňuje – EU je jako celek v základních potravinách stále soběstačná.
Evropští politici, ať už sedí v Bruselu, nebo v Paříži, v Londýně, v Berlíně nebo v Itálii, nejsou ochotni připustit realitu, jejich výroky o jednotné Evropě nejsou ničím jiným než snahou uměle umocnit permanentně klesající váhu Evropy ve světě. Zřejmě jsou přesvědčeni, že vystupovat jménem Evropy znamená, že budou vrhat obrovský a děsivější stín, jak to předvedli osel, pes, kočka a kohout, když před chalupou loupežníků vylezli na sebe v pohádce Brémští muzikanti od bratří Grimmů.