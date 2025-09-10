Ruské drony v Polsku. Nešlo o záměrný útok, ale válečnou realitu, zní z Ruska

„Kdybychom opravdu plánovali údery na polské území, třeba na logistický terminál Řešov, přes který se posílají zbraně a technika na Ukrajinu, nepoužili bychom drony. Ale něco silnějšího a těžšího. Neprovokujeme. Vždycky svými útoky chceme dosáhnout absolutní výsledky,“ říká v rozhovoru pro Lidovky ke středečnímu dopadu dronů na polské území Alexej Leonkov, známý ruský vojenský expert a redaktor časopisu Arsenal Otěčestva.
Podle ruského experta může být incident s dopadem dronů na polské území využit k tomu, aby byl západní deštník protivzdušné obrany rozprostřen nad Ukrajinou, případně k radikálnějším krokům.
Podle jeho slov rozhodně nešlo o nějaký záměrný ruský útok na Polsko, nebo test polské protivzdušné obrany.