Ruské drony v Polsku. Nešlo o záměrný útok, ale válečnou realitu, zní z Ruska

Následky ruského dronového útoku na Polsko (10. září 2025) | foto: Reuters

Jiří Just
Moskva se k zjevně ruským dronům v Polsku nehlásí. Z Ruska však zaznívá, že nešlo o záměrný útok proti členovi NATO, ale incident související s válkou proti Ukrajině.

„Kdybychom opravdu plánovali údery na polské území, třeba na logistický terminál Řešov, přes který se posílají zbraně a technika na Ukrajinu, nepoužili bychom drony. Ale něco silnějšího a těžšího. Neprovokujeme. Vždycky svými útoky chceme dosáhnout absolutní výsledky,“ říká v rozhovoru pro Lidovky ke středečnímu dopadu dronů na polské území Alexej Leonkov, známý ruský vojenský expert a redaktor časopisu Arsenal Otěčestva.

Podle ruského experta může být incident s dopadem dronů na polské území využit k tomu, aby byl západní deštník protivzdušné obrany rozprostřen nad Ukrajinou, případně k radikálnějším krokům.

Podle jeho slov rozhodně nešlo o nějaký záměrný ruský útok na Polsko, nebo test polské protivzdušné obrany.

