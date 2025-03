Rozhodné putinovské „možná“. Kývne Rusko na příměří? Víc než o Ukrajinu mu jde o světový řád

Dnes, bez onoho humorného podtextu, se vrací zpět v nejvyšší světové lize. Kývne Putinovo Rusko na americkou nabídku příměří na Ukrajině? Zařadí se Moskva vedle Kyjeva, který kývl už předevčírem coby válečná strana usilující o konec krveprolití? Nebo se odhalí jako ti, jimž jde ultimátně o vítězství, o převálcování Ukrajiny jako státu?

To je stále ještě otázka. Už dva dny se čeká, zda z Moskvy zazní jasné „ano“ či „ne“. Jenže z Kremlu zaznívá jen cosi, co se podobá „rozhodnému lidoveckému možná“. Rusko souhlasí s přerušením bojů, ale… Mají s tím problém i média. List The Wall Street Journal vykládá Putinova slova jako odmítnutí, televize CNN jako pouhé výhrady. Ukrajinska pravda píše, že Putin s příměřím souhlasí, ale má řadu otázek. Jako by se tu zhmotňoval výraz „rozhodné putinovské možná“.

Plný pytel podmínek, to bývá

Putin samozřejmě souhlasí s ukončením bojů. Není takový šílenec, aby nahlas řekl, že v boji neustane, dokud Ukrajinu nerozdrtí na masokostní moučku. Ale hned následují slovíčka typu „ale“, „toto se musí promyslet“, „je nutné zohlednit tamto“ a podobně.

Jistě, v lecčems Putinovo váhání odpovídá samotné logice vyjednávání. Zpočátku se nikdy neříká jasné „ano“ či „ne“. Nikdy se nekývne na první nabídku. Už proto si Rusko klade tolik podmínek.

Putinovy podmínky lze shrnout do hlavních bodů. Nepřipustit zahraniční jednotky coby dozor nad příměřím. Nepřipustit členství Ukrajiny v NATO. Mezinárodní uznání ruské anexe území na Ukrajině. Odstranit vlastní příčiny této války.

Teď můžete uvažovat, co z toho je určeno pro strategii vyjednávání, řekněme jako laciná oběť v rámci ústupků, a přes co skutečně „nejede vlak“.

Slyšíte-li, že Putin odmítá účast Australanů v dozorčí misi, můžete si říci, že tam by ustoupil. Když mu nevadí Čína ani Brazílie, proč by nepřekousl i Austrálii?

Co se týče členství Ukrajiny v NATO, zde Rusko ani nemusí moc tlačit. NATO přece zásadně nepřijímá státy, jež nemají vyřešeny spory se sousedy. Snad to mohlo vyjít v 90. letech, kdyby NATO přijalo současně Ukrajinu a Rusko (podobně jako v 50. letech přijalo soupeřící Řecko a Turecko zároveň), ale to už je passé.

Mezinárodní uznání ruských anexí na Ukrajině? To už je složitější věc, ale nerozhodují o tom USA, nýbrž suverénní státy a OSN, i kdyby si to Donald Trump přál jakkoliv, i kdyby šel na ruku Putinovi víc než dosud.

Ale kořeny války, „eliminace příčin krize“, to je úplně jiná, zásadní věc, i když se mediálně nezdá moc atraktivní.

Mělo Rusko své 11. září?

Rusko má proti Západu výhodu, že jeho mocenské elity se téměř nestřídají, jeho bezpečnostní a zahraniční politika se téměř nemění. Už čtvrtstoletí ji řídí Vladimir Putin (jako prezident či premiér) a Sergej Lavrov (jako ministr zahraničí). Tudíž i jejich argumenty mají integritu.

Před deseti lety – tedy rok po ruské anexi Krymu a začátku násilností v Donbasu – Lavrov ve svém projevu na bezpečnostní konferenci v Mnichově řekl: „Nejprve se musí znovu nastolit mezinárodní bezpečnostní řád a až potom může následovat řešení pro Ukrajinu.“

V prosinci 2021 – dva měsíce před invazí na Ukrajinu – vydalo Rusko své ultimátum Západu, hlavně Spojeným státům. Na webu moskevského ministerstva zahraničí se objevil návrh dvou smluv – pro USA (o bezpečnostních zárukách) a pro NATO (o zajištění bezpečnosti). Rusko žádalo restituci bezpečnostních podmínek v Evropě do května 1997 (kdy Jelcin podepsal základní smlouvu s NATO). Například aby se na území států, které tehdy nebyly v NATO, nerozmisťovali vojáci a zbraně Aliance. Znělo to tak neuvěřitelně, že jsem si ty dokumenty – v přesvědčení, že brzy opět zmizí – vytiskl a podtrhal. Jenže nezmizely. Visí tam ještě dnes.

Toto – snaha vymýtit „kořeny války“ (rozuměj: rozšiřování NATO) – se táhne a bude táhnout jednáním. Zde je i největší rozpor mezi nazíráním Západu a Ruska. I na Západě se připouští, že tlak na rozšiřování NATO byl zbytečně velký. Třeba zvažování členství Ukrajiny v roce 2008. Jenže konkrétní nabídku tehdy „zařízl“ odpor Francie a Německa. Mohla být příčinou války o čtrnáct let později?

Ještě větší rozpor je ve vnímání bezprostředních příčin války. Jistě, i západní státy provádějí „speciální vojenské operace“, třeba USA či Izrael. Ale ty reagují na útok rázu spíše válečného než kriminálního. Třeba na 11. září 2001 (3000 mrtvých Američanů) či na 7. říjen 2023 (1200 mrtvých a 250 odvlečených Izraelců). Udělala Ukrajina něco podobného vůči Rusku, co by oprávnilo vojenskou invazi z 24. února 2022? Ne, ale Moskva si i tak připadá jako oběť.

Chcete je zachránit? Uznejte naše nároky

Když Putin v debatě o příměří přímo spojuje rozšiřování NATO s válkou na Ukrajině a cestou z ní ven, jako by Americe i Západu říkal. Chcete ukončit krveprolití na Ukrajině? Tak uznejte oprávněnost našich požadavků, vraťte poměry v Evropě do května 1997 a budeme si kvit. Tak můžeme číst jeho nejednoznačné reakce na americkou nabídku příměří.

Ruský prezident snad sází na to, že Donald Trump, jemuž je Evropa lhostejná, by na restituci poměrů v ní do května 1997 přistoupil. Proto neříká jasné „ano“ ani jasné „ne“. Ale takového lúzra by ze sebe prezident USA snad neudělal.