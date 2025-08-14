Schůzka Putina s Trumpem na Aljašce. Lepší než nic, zní od politiků z Moskvy

Ruský prezident Vladimir Putin a prezident USA Donald Trump (vlevo) na snímku z roku 2018. | foto: AP

Jiří Just
Prokremelští i ruští protivládní politici očekávají setkání Putina s Trumpem na Aljašce s mírným optimismem. Konflikt na Ukrajině však okamžitě nezastaví.

Schůzka ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického protějšku Donalda Trumpa se blíží. Americká Aljaška se již za několik dní stane místem, kde se může přiblížit konec ukrajinského konfliktu. Anebo jen místem několika obligátních snímků na pozadí majestátních vrcholů vypínajících se nad nejseverněji ležícím americkým městem Anchorage.

Bude schůzka Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem znamenat, že ještě letos skončí konflikt na Ukrajině?

Evropa a Ukrajina očekávají setkání Putina a Trumpa s napětím. Ve Spojených státech s nadšením, že si americký lídr může připsat další „vyřešení“ ostře sledovaného ozbrojeného konfliktu. V Rusku panuje mírný optimismus. Na jednání se nebude hovořit jen o Ukrajině. Bude to šance k normalizaci vztahů mezi Moskvou a Washingtonem.

