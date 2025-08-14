Schůzka Putina s Trumpem na Aljašce. Lepší než nic, zní od politiků z Moskvy

Schůzka ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického protějšku Donalda Trumpa se blíží. Americká Aljaška se již za několik dní stane místem, kde se může přiblížit konec ukrajinského konfliktu. Anebo jen místem několika obligátních snímků na pozadí majestátních vrcholů vypínajících se nad nejseverněji ležícím americkým městem Anchorage.
Evropa a Ukrajina očekávají setkání Putina a Trumpa s napětím. Ve Spojených státech s nadšením, že si americký lídr může připsat další „vyřešení“ ostře sledovaného ozbrojeného konfliktu. V Rusku panuje mírný optimismus. Na jednání se nebude hovořit jen o Ukrajině. Bude to šance k normalizaci vztahů mezi Moskvou a Washingtonem.