Infiltrace není nová metoda – armády ji používají od první světové války k pronikání do slabě bráněných úseků fronty. Ruské síly ji však nyní kombinují s intenzivním nasazením bezpilotních prostředků: malé průzkumné drony mapují terén, větší stroje sledují širší prostor a útočné FPV drony okamžitě ničí zjištěné cíle.
Tento systém umožňuje přesně navádět palbu a podporovat infiltrační jednotky v reálném čase. Takový postup se projevil i u Dobropillji, kde dronová koordinace umožnila vytvoření hlubokého výběžku do ukrajinské obrany.
Pro Ukrajinu je rozhodující rychlost, s jakou dokáže výběžek odříznout. Zdržení by mohlo znamenat, že ruské posily výběžek upevní a rozšíří. Kritické je i rozmístění ukrajinských rezerv – obrana Pokrovska je současně hlavní prioritou, takže může nastat dilema: bránit město, nebo zastavit průnik. Obě operace zároveň si omezené lidské zdroje nemohou dovolit.
„Realita na zemi“ a summit
Načasování průniku přichází jen desítky hodin před plánovaným summitem Trump–Putin na Aljašce. I bez přítomnosti ukrajinské delegace se očekává, že Putin využije nové bojišťové „vítězství“ jako argument pro tvrzení, že ukrajinská obrana se hroutí a že její porážka je jen otázkou času. Cílem Kremlu je vytvořit dojem nevyhnutelnosti ruského vítězství a přesvědčit amerického prezidenta, že pokračování podpory Kyjevu nedává smysl.
Události u města Dobropillja tak dostávají silný politický rozměr. Poslanci ruské Státní dumy Alexej Žuravljov a Nikolaj Budujev 12. srpna prohlásili, že vyjednávání musí brát v úvahu „realitu na zemi“ – je to fráze, kterou představitelé Kremlu často používají k tvrzení, že Rusko má na bojišti převahu a že Ukrajina musí ustoupit ruským požadavkům.
Žuravljov navíc zdůraznil, že východní Ukrajina je „pokladnicí nerostných surovin“ a že pro Rusko je strategicky nezbytné udržet pozemní koridor na okupovaný Krym přes jižní Ukrajinu.
Budujev dodal, že zmrazení současné frontové linie by bylo jen dočasným řešením, protože by neřešilo „základní příčiny“ války, a podobně hovořil i zástupce šéfa Výboru pro mezinárodní záležitosti Alexej Čepa, podle něhož musí jakékoli mírové urovnání odstranit „příčiny“ konfliktu, aby se zabránilo budoucímu obnovení ruské vojenské aktivity.
Ruská neochota ke kompromisu
Na tuto linii navázal i na Kreml napojený akademik Dmitrij Suslov, který v ruském obchodním médiu Kommersant napsal, že jakékoli příměří nebo mírová dohoda vzešlá ze summitu 15. srpna bude založena „primárně na ruském přístupu“ a že Moskva bude „pokračovat ve vítězství“ na bojišti, i pokud summit nepřinese žádné konkrétní dohody. Šéf Liberálně demokratické strany (LDPR) Leonid Sluckij pak 12. srpna prohlásil, že další západní vojenská pomoc Ukrajině situaci nezmění, protože čas podle něj pracuje ve prospěch Ruska.
Prohlášení ruských představitelů potvrzují, že Moskva není ochotna ke kompromisu a zůstává odhodlána dosáhnout svých původních válečných cílů. Pokračující odkazy na „základní příčinu“ války – údajnou diskriminaci rusky mluvícího obyvatelstva a rozšiřování NATO – jsou opakováním požadavků z let 2021 a 2022 na změnu politiky otevřených dveří NATO a odstranění současné ukrajinské vlády.
Žuravljovova slova o nerostných surovinách a strategickém koridoru zároveň vytvářejí informační rámec pro tvrzení, že Rusko se nemůže stáhnout z východní a jižní Ukrajiny, protože by to ohrozilo jeho „zásadní bezpečnostní zájmy“. Tyto formulace zároveň ukazují, že Kreml nehodlá jednat v dobré víře a jakýkoli dialog chápe jako prostředek k prosazení svých maximálních válečných cílů.
Riziko dvojího průlomu
Pro Ukrajinu tento vývoj představuje nejen hrozbu na frontě, ale i na diplomatickém poli. Pokud by Rusko dokázalo průnik proměnit v operační průlom, mohl by být psychologický i politický tlak na Kyjev enormní. V kombinaci s jednáním na mezinárodní úrovni by Kreml mohl usilovat o příměří za vlastních podmínek, které by fakticky znamenalo zmrazení konfliktu s ruskými zisky a oslabením ukrajinské státnosti.
Současná situace tak ukazuje, že i relativně omezený taktický úspěch může být využit jako páka k dosažení strategických a politických cílů. V rukou Vladimira Putina se severně od Pokrovska nebojuje jen o terén – ale i o vyjednávací pozici před jedním z nejdůležitějších politických setkání roku.