Válka šotoušů. Rusko cíleně likviduje ukrajinskou železnici

Na nástupišti hoří modrý osobní vagón. Přímý zásah dronu ho doslova vykuchal. Sousední osobák, kterého od plápolajících trosek dělí několik metrů betonové cestičky, exploze také notně pocuchala. Má vybitá okna a skříň je plná děr.
Lokomotiva připojená k hořícímu osobnímu vozu, která byla zřejmě cílem útoku, zůstala na první pohled netknutá. Poškozený má jen protidronový rošt: navařenou konstrukci z železných prutů a pletiva. Na východě Ukrajiny podomácku dělanou protidronovou ochranu už zdaleka nepoužívají jen tanky nebo obrněné transportéry. Pasivní štít proti dronům začali používat i železničáři.
Útoky na železniční infrastrukturu chce Rusko odříznout spojení s územími poblíž fronty, zejména se Sumskou a Černihivskou oblastí.
K útoku na vlakové nádraží města Šostka došlo minulou sobotu, 4. října. Vyžádal si jednoho mrtvého a bezmála deset zraněných.
Před válkou sedmdesátitisícová obec v Sumské oblasti - v létě 2025 byla víc než polovina obyvatel evakuována - se nachází několik desítek kilometrů od hranice s Ruskem. Ještě donedávna platila za zázemí, kterého se válka týká pouze okrajově, nehledě na snahu ruské armády rozšířit svou přítomnost v Sumské oblasti. Před ruskými drony teď ale není nikde bezpečno.