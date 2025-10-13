Válka šotoušů. Rusko cíleně likviduje ukrajinskou železnici

Premium

Fotogalerie 6

Rusové zaútočili na osobní vlak v ukrajinském městě Šostka. (4. října 2025) | foto: ČTK

Jiří Just
Doporučujeme
Ruské drony si našly nový cíl. Útoky na lokomotivy chce Rusko zbrzdit ukrajinskou válečnou logistiku.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Na nástupišti hoří modrý osobní vagón. Přímý zásah dronu ho doslova vykuchal. Sousední osobák, kterého od plápolajících trosek dělí několik metrů betonové cestičky, exploze také notně pocuchala. Má vybitá okna a skříň je plná děr.

Lokomotiva připojená k hořícímu osobnímu vozu, která byla zřejmě cílem útoku, zůstala na první pohled netknutá. Poškozený má jen protidronový rošt: navařenou konstrukci z železných prutů a pletiva. Na východě Ukrajiny podomácku dělanou protidronovou ochranu už zdaleka nepoužívají jen tanky nebo obrněné transportéry. Pasivní štít proti dronům začali používat i železničáři.

Útoky na železniční infrastrukturu chce Rusko odříznout spojení s územími poblíž fronty, zejména se Sumskou a Černihivskou oblastí.

K útoku na vlakové nádraží města Šostka došlo minulou sobotu, 4. října. Vyžádal si jednoho mrtvého a bezmála deset zraněných.

Před válkou sedmdesátitisícová obec v Sumské oblasti - v létě 2025 byla víc než polovina obyvatel evakuována - se nachází několik desítek kilometrů od hranice s Ruskem. Ještě donedávna platila za zázemí, kterého se válka týká pouze okrajově, nehledě na snahu ruské armády rozšířit svou přítomnost v Sumské oblasti. Před ruskými drony teď ale není nikde bezpečno.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.