Stalinský hladomor nehrozí. Ukrajinští farmáři se postavili na odpor Putinovi s rušičkami dronů

Ukrajinští farmáři ukazují sestřelený ruský dron nad jejich polem, 3. srpna 2025. | foto: Maxym Marusenko / EPAProfimedia.cz

Štěpán Hobza
Komentář   7:00
Válka na Ukrajině má svou mediálně známou stránku. Jsou to de facto zamrzlé fronty, statické zákopy, které svým způsobem připomínají bojiště první světové války. Ukrajinský konflikt má ale i jinou, méně známou tvář. Je jí cílená ruská likvidace ukrajinské ekonomické základny, mimo jiné tamního zemědělství, včetně cílených vražd ukrajinských farmářů. Z mnoha z nich teď válka udělala hrdiny boje proti Putinovi.

Americký deník The Wall Street Journal má zajímavý příběh farmáře Oleksandra Hordienka, který svépomocí bojoval proti ruským ozbrojeným silám. Když začaly likvidovat jeho úrodu v blízkosti města Beryslav v Chersonské oblasti, pořídil si rušičku dronů a najal si vysloužilé vojáky, kteří umí drony sestřelovat. Společně prý takhle zlikvidovali až 80 nepřátelských strojů. Rusové ale nelenili a na Hordienka si počíhali. Letos v červenci ho zavraždili společně i s jeho řidičem.

Škoda ve výši našeho schodku

Nejedná se o ojedinělý případ.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.