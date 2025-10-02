Stalinský hladomor nehrozí. Ukrajinští farmáři se postavili na odpor Putinovi s rušičkami dronů

Americký deník The Wall Street Journal má zajímavý příběh farmáře Oleksandra Hordienka, který svépomocí bojoval proti ruským ozbrojeným silám. Když začaly likvidovat jeho úrodu v blízkosti města Beryslav v Chersonské oblasti, pořídil si rušičku dronů a najal si vysloužilé vojáky, kteří umí drony sestřelovat. Společně prý takhle zlikvidovali až 80 nepřátelských strojů. Rusové ale nelenili a na Hordienka si počíhali. Letos v červenci ho zavraždili společně i s jeho řidičem.
|
Rusko chce nahnat co nejvíc mužů do armády. Cizincům hrozí odnětím občanství
Škoda ve výši našeho schodku
Nejedná se o ojedinělý případ.