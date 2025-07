Lavrov vyzývá Maďary k ochraně svých krajanů na Ukrajině. Budapešť by výzvu měla přijmout

„Rusko a Maďarsko dnes otevřeně vystupují na obranu svých krajanů. V tomto ohledu můžeme spojit naše úsilí,“ řekl Lavrov. Realita je ale samozřejmě poněkud fádnější, nikdo významný v Budapešti na tuto nástrahu nereagoval. Přitom by to jistý smysl mělo.

Zpráva o rozhovoru šéfa ruské diplomacie se objevila v relevantních maďarských médiích, ale ne všude byla akcentována ona zmínka o Maďarech, kteří prý stejně jako Rusové na východě Ukrajiny vědí své o „násilné ukrajinizaci“. Sdělení včetně titulků se soustředila na Lavrovova slova o otevřenosti Moskvy diplomatickému řešení konfliktu na Ukrajině. Maďarská oficiální místa mlčí. Jakkoliv je země považována málem za trojského koně Kremlu v EU, premiér Viktor Orbán a spol. si zahrávat s ohněm zřejmě nechtějí.

Uhry Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.

Země je stále členem Evropské unie a NATO a Orbán sám opakovaně zdůrazňuje, že odmítá členství Ukrajiny v Unii právě proto, že nechce, aby byla do sedmadvacítky zatažena válka. A stejně tak si nepřeje ekonomické a sociální trable, které by podle něj vstup Kyjeva do EU přinesl. Na druhou stranu by se nemusel od Lavrovovy výzvy úplně odvracet zády. Mohl by ji naopak vzít jako příležitost vyměnit nálepku potížisty Západu za nálepku skutečného mírotvůrce.

Trumpův muž pro Ukrajinu?

Že na Ukrajině, i pokud jde o národnostní menšiny, není všechno košer, se tak nějak ví. Právě postavení Rusů včetně jejich problémů vyplývajících z jazykového zákona, který v roce 2019 škrtnul tzv. regionální jazyky, tedy jazyky menšin, patřilo mezi argumenty, jimiž Moskva o tři roky později obhajovala začátek své speciální vojenské operace.

Se situací na Ukrajině jsou v tomto směru nespokojení vedle Rady Evropy také například Poláci, Rumuni a zvláště tedy Maďaři. Jako příslušníci civilizovaného Západu si však necivilizované, zato Kremlem praktikované řešení tyto země zapověděly.

Dnes je na Ukrajině válka a tak se předpokládá, že tato agenda (kritizovaný důraz na používání ukrajinštiny ve veřejné sféře, což ale neznamená zákaz jazyků menšin v soukromé oblasti) přijde na stůl, až bude po ní. Po Lavrovově vystoupení se ale nabízí příležitost využít téma práv menšin na Ukrajině jako něco, co by mohlo přimět klíčové hráče usednout k jednacímu stolu.

Čistě akademicky mají Maďarsko a Rusko s Ukrajinou stejný problém. Nadto mají Viktor Orbán a jeho ministr zahraničí Péter Szijjártó díky svému kritickému postoji ke Kyjevu od začátku války v Kremlu dveře otevřené. Maďaři jsou na druhou stranu stále součástí EU a NATO a úplně k zahození možná není ani důvěra, které se Orbán těší v Bílém domě. Proč by americký prezident Donald Trump na své cestě k Nobelově ceně za mír nemohl využít služeb svého politického přítele?

Než to bude jako ve Finsku

Postavení menšin není pseudoproblém. Pamatujeme si, jak ambice menšin, nesmlouvavost většin a půtky mezi nimi vedly po pádu komunismu k obrovským etnickým válečným konfliktům na Balkáně a jak totéž v bledě modrém přineslo válku na kontinent i o třicet let později. Šťastná to země, například dnešní prakticky etnicky homogenní Česko, která nikdy nic podobného řešit nemusela. To Slováci jsou o tuhle zkušenost bohatší.

Při vzpomínce na dusnou atmosféru mezi Bratislavou a Budapeští, v jejímž pozadí byla mj. práva Maďarů na jižním Slovensku, je až s podivem, jak přátelské vztahy mezi těmito zeměmi dnes jsou. A ne že by to téma úplně zmizelo ze světa. Vždyť podobně jako na Podkarpatské Rusi klesá v posledních letech počet Maďarů i na Slovensku.

V několika obcích proto přišli o právo používat v úředním styku svoji mateřštinu. Stačilo by málo – např. horší sociální situace nebo jiné personální obsazení ústavních funkcí na obou stranách a do toho nějaké nesmyslné, ale patřičně výbušné konfliktní téma – a byl by oheň na střeše.

Ne všichni jsou tak velkorysí jako Finové, kteří si uzákonili dva úřední jazyky – finštinu a švédštinu, která je mateřským jazykem pouhých pěti procent populace celé země. Pro začátek by úplně stačilo, kdyby to na Ukrajině fungovalo jako v průměrné evropské zemi. A že to po tolika letech válečných útrap nebude snadné! Rusové to svým státním terorismem kyjevským politikům rozhodně neusnadnili.

A, ano, je jasné, že i kdyby u nějakého případného zeleného stolu byla domluvena práva národnostních menšin pro poválečnou Ukrajinu, neřeší to další požadavky Moskvy (“denacifikaci“ Ukrajiny, odstranění hrozby pro Rusko v podobě blízkosti NATO apod.) a už vůbec to asi nebude záruka odchodu ruských sil, které se na východě Ukrajiny zapomněly na asi hodně dlouhou dobu. Ale někde se začít musí. Co když je to ono pověstné stéblo.