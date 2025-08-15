Sovětská salámová metoda žije. Je důležité si to připomínat i před summitem na Aljašce

Zelenskyj se mistrně zotavil ze svého nechvalně proslulého únorového setkání s Trumpem v Oválné pracovně. Změnil taktiku a začal hrát hru, kterou nastolil Trump, a tím ukázal, že to Putin je ten, kdo se zabývá manipulací a pokračováním války, kterou Trump upřímně chtěl ukončit (bez ohledu na to, jakým způsobem).
Od Zelenského proměny je Putin v defenzivě a Trumpova nespokojenost s ním roste impozantním tempem. Zdálo se, že situace vrcholí, když Trump oznámil, že zkracuje vlastní lhůtu k pokroku očekávaného od Ruska, a krátce nato oznámil zvýšení cel Indii, částečně kvůli jejímu obchodu s Ruskem. Právě v době, kdy se tyto dvě věci staly, bylo oznámeno setkání Trumpa s Putinem.
Putinův trik
Lze s jistotou říci, že z jednání na Aljašce nevzejde nic podstatného, co by vedlo k ukončení války na Ukrajině. Jedná se o Putinův trik, jak Trumpovi dodat pocit síly a důležitosti a oddálit případné materiální důsledky, jako jsou sekundární cla. I když to s největší pravděpodobností na nějakou dobu zabere, je příznačné, že Trumpova administrativa předem nehlásá velkolepé výsledky jednání.
To naznačuje, že ani oni sami od něj příliš neočekávají. Znepokojující však je, že se již diskutuje o územních a politických ústupcích Ukrajiny jako o nevyhnutelných, což samo o sobě představuje vítězství pro Rusko.
Celkově je tato výměna znepokojivá pro východní spojence NATO, včetně České republiky. Ačkoli se Trump a Bílý dům zdají být stále více vědomi skutečné povahy Putina, nezlepšují své schopnosti čelit jeho machinacím.
Sovětská salámová metoda z dob studené války je pod Putinovým vedením stále živá. Právě prostřednictvím této taktiky se Putin, pokud uspěje na Ukrajině, může pokusit pomalu ukrajovat území členských zemí NATO, čímž by Češi byli vystaveni stále otevřenějšímu nebezpečí.
Ačkoli je setkání na Aljašce spíše o formě než o podstatě, jeho význam se může v budoucnu ještě znásobit. Což pro nás nemusí znamenat nic pozitivního.
Autor učí na Anglo-americké vysoké škole v Praze