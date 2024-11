Česko se musí připravit na další vlnu ukrajinských uprchlíků. Ti už u nás zůstanou

Že lidé budou z Ukrajiny dál prchat a to i do Česka a to v desetitisících či spíš statisících, to je jasné. Tady je vysvětlení proč: pokud udeří obvyklá zima, až v některých oblastech klesnou teploty na minus 20 stupňů Celsia, lidé, kteří nebudou mít vytápění, opustí své byty a domy a vydají se pryč.

Ruské útoky totiž zničily minimálně 70 procent ukrajinské energetické infrastruktury a šance, že se ji podaří zprovoznit tak, aby šlo na celé Ukrajině přežít bez potíží zimu, jsou dost malé. Možná, že se někteří lidé pokusí vydržet za pomocí improvizovaného vytápění, ale třeba ženy s malými dětmi bezpochyby jejich rodiny vypraví na cestu za teplem a pokud možno i za bezpečím.

Ztráta víry v budoucnost země

K tomu se přidají časem i lidé, kteří nebudou mít co dělat. Zima bude znamenat obří výpadky proudu. To znamená i výpadky ve výrobě. A to znamená i zvýšení nezaměstnanosti. Sníží se úroveň zdravotní péče a není jasné, zda nebude uzavřena část škol. Depresivní sezení doma a nejistota z toho, co, kdy a zda bude znovu otevřeno, bude jasnou pobídkou odejít pryč.

K tomu je třeba připočíst lidi, kteří utíkají dobrovolně či nuceně před postupující ruskou frontou. A pokud se potvrdí zvěsti, že americký prezident Trump chce Ukrajině a Rusku vnutit mír a že cenou za něj bude odstoupení ukrajinského území – možná dokonce i toho, které nyní drží Kyjev – a vytvoření širokého demilitarizovaného pásma, bude to znamenat další emigraci.

A konečně, pokud Ukrajina nevstoupí do NATO a nedostane silné bezpečnostní záruky, které zabrání opakování ruské agrese, vyvolá to nestabilitu kyjevského režimu a hroutící se stát opět povede k rozsáhlé migraci. A protože na Ukrajině už nejsou místa, kde by všichni uprchlíci mohli v klidu, bezpečí a teple přebývat, půjde o odchod za hranice.

Celkově se miliony Ukrajinců vydají na Západ. Vyženou je tvrdé podmínky a pak ztráta víry v budoucnost jejich země. Ostatně, exodus už začal, jen jsme si ho pořádně zatím nevšimli. Od června do října letošního roku odešlo z Ukrajiny zhruba čtvrt milionu lidí a podle zprávy Národní banky Ukrajiny je nyní odchod lidí větší, než se očekávalo. Důvodem jsou podle analytiků banky i právě zmíněný nedostatek elektřiny.

Tenhle úprk zasáhl zejména Polsko, ale je vidět pozvolna už i u nás a bude sílit. Dá se předpokládat, že může jít nakonec o množství lidí srovnatelné s tím, jaké je už v Evropě. Nyní jde zhruba o šest milionů lidí, z nichž u nás je jich zhruba 380 tisíc.

Poučil se český stát?

Přijmout takové množství nových obyvatel, byť bude rozloženo v mnohem delším čase, je, jak se moderně říká, výzvou. I když ministerstvo vnitra naznačuje, že už je u nás „plno“, pokud na to budou prostředky, je proveditelné takové množství uprchlíků ubytovat. Jen je třeba o tom přemýšlet dopředu.

Solidarita občanů Česka je sice, jak se ukázalo při uprchlické krizi po velké ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, velká, ale má své meze. Nelze opět dlouhodobě nechávat ubytování běženců na dobrovolnících a charitě. To funguje jednou za pár let, nelze to opakovat rychle za sebou. Navíc občané oprávněně předpokládají, že stát se poučil, a podruhé už nebude improvizace třeba.

Větší problém zákonitě nastane se zdravotnictvím a také se školstvím. Pro oba tyto už tak přetížené systémy to bude velký náraz. Vláda by měla začít plánovat co s tím, a to dlouhodobě. Navíc musí od samého počátku tentokrát na rozdíl od minulosti počítat s tím, že imigranti s Ukrajiny budou naši noví spoluobčané.

Znamená to snažit se uprchlíky donutit začít se učit pokud možno okamžitě česky, dát jim pracovní povolení a nedávat žádné výjimky umožňující dětem uprchlíků zůstat dlouhodobě mimo náš vzdělávací systém. Už dnes se jedna třetina Ukrajinců, kteří prchli do Evropy, nechce na Ukrajinu vrátit. V Česku jsou to dokonce dvě třetiny, a pokud se z Ukrajiny stane s přispěním Trumpova mírového plánu rozpadlý stát, nebude se tam možná chtít vrátit vůbec nikdo. Zkrátka je třeba se připravit na nové spoluobčany.