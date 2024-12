Mladí vojáci místo zbraní? Spojené státy a Ukrajina se přou o vedení války

Úhel pohledu

Američané tlačili Ukrajinu do radikálního snížení věku pro povolávání na frontu z 25 na 18 let, v Kyjevě to odmítli s tím, že USA chtějí místo dodávek moderních zbraní obětovat životy vojáků. Spor ukazuje, že ani mezi klíčovými spojenci všechno neklape - a otázkou je, jak to bude vypadat v blízké budoucnosti.