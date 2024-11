Safespace

Americké ministerstvo obrany oznámilo, že Ukrajině pošle další zbrojní pomoc ve výši 275 miliard dolarů. Pentagon to sice otevřeně neřekl, ale je očividné, že záměrem je dostat do Kyjeva co nejvíc zbraní ještě před lednovou inaugurací Donalda Trumpa. Tato „poslední“ zásilka by měla obsahovat mimo jiné munici do salvových raketometů HIMARS, dělostřelecké granáty ráže 155 milimetrů či protitankové střely Javelin.