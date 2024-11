Rozhodnou o Ukrajině američtí voliči? Jako bychom přestávali vnímat, co se děje na bojišti

O víkendu se Orbán vyslovil k americkým volbám a jejich souvislosti s válkou na Ukrajině. „My v Evropě si musíme uvědomit,“ řekl v podání agentury Reuters, „že bude-li v Americe promírový prezident, Evropa nemůže zůstat proválečná.“ Nechme teď stranou, jak široce jsou vykládány výrazy jako „promírový“ a „proválečný“. Že „promírový“ znamená snahu o konec krveprolití, ale také podporu agresivních cílů Moskvy a Putina.

Je tu otázka. Jaká je přijatelná cena za konec krveprolití? Je lepší nepříliš morální kompromis (rezignace na část území, které Ukrajině dle mezinárodního práva náleží), či morálně „bojovat do posledního Ukrajince“? Někdy z takových slov čiší až umanutost. Třeba z titulku na webu Seznam Zprávy, který jsme citovali na jaře: Mír znamená smrt. Je zřejmé, jak to autor myslel. Ale dokázali byste to vysvětlit i odrostlým dětem? Nečpí z toho Orwell?

I Orbán bývá zaťatý. Ale tu upozorňuje na praktický problém. Stane-li se Donald Trump opět prezidentem USA, napne-li síly supervelmoci, aby se dohodla s Ruskem, potom by působila umanutě Evropa bojující proti morálním (územním, vojenským) kompromisům. A neschopně, neboť pokud jde o zásobování Ukrajiny moderními účinnými zbraněmi, spoléhá se hlavně na americké modely.

Musíme mít plán B

Je to téma k zamyšlení, i když z Orbánových slov čiší defétismus. A protože Orbán slouží jako zrcadlo, už se ozval Manfred Weber, lídr unijních lidovců v Evropském parlamentu. Vyzval Evropany, aby se – v případě Trumpova vítězství – připravili na silnější podporu Kyjeva. Aby nahradili výpadek z USA. Weber věří, že USA by i pak „stály za Ukrajinou“, ale „musíme mít v zásuvce připravený plán B“.

O. k., i toto odráží logiku. Logiku, která velí nedopustit představu, že bez USA je Evropa i 80 let po druhé světové válce vojensky bezmocná a vydaná na milost Rusku. Prostě i toto je téma k zamyšlení, za zvažování pro a proti.

Ale jedno působí u Orbána i Webera nápadně. Jako by sázeli na všemoc amerických voleb, příštího prezidenta USA a jejich schopnost určovat běh světa. Jako by neměli potřebu dívat se na ukrajinské bojiště a analyzovat, co pomalý, leč stálý ruský postup znamená. Výsledek amerických voleb to může ovlivnit (dodávkou účinných zbraní), ale může to zcela zastavit? To je závažná otázka, jenže lidé uvažující především morálně si ji moc nekladou.

Kde leží hranice americké moci?

V tomto smyslu je zajímavější rozhovor vedený novináři magazínu Der Spiegel s Richardem Haassem, letitým diplomatem a poradcem prezidentů od Cartera po Bushe mladšího. Ten muž má za sebou půlstoletí ve světové politice a geopolitice. Už proto neuvažuje ani tak o kandidátech A a B, ale o širší otázce. Kde leží hranice americké moci?

K válce na Ukrajině říká. Ano, povolme Kyjevu, aby našimi raketami útočil na cíle v Rusku. Pokračujme v sankcích, udržujme tlak na Rusko. Ale: „Zároveň dejme na stůl kompromis, který ten konflikt nevyřeší natrvalo, ale povede k příměří. Putinovi by umožnil si nadále přát, aby Ukrajina byla součástí Ruska. A Zelenskyj by mohl nadále snít o Ukrajině v hranicích z roku 1991. Mezitím by boje ustaly a Ukrajinci by se mohli vrátit k normálnějšímu životu.“

Toto říká zkušený americký diplomat a poradce prezidentů, žádný trumpovec. Zatleskal by mu za to Manfred Weber? Zatleskal by mu Viktor Orbán? Těžko říci. O Haassovi si můžeme myslet cokoliv. Ale otázku „Kde leží hranice americké moci“ bychom si měli klást sami.