Rozzuřit se nestačí. Je to jen první krok na dlouhé cestě

Editor s biologickým mozkem by se však měl alespoň pokusit o smysluplnější překlad, třeba „obrovský hněv“ či „nezdolný vztek“. Jenže, kdo ví, co by ho mohlo napadnout, třeba něco jako „hustej nášleh“ nebo „boží záhul“, takže ještěže se držel toho Googlu.
Ten mechanický překlad mě pak popíchl, abych se ohlédl po dalších názvech válečných operací. Začali s tím za první světové války Němci a využívali především mytologie, které se dost drželi i během druhé světové války. Ne vždy: obsazení zbytkového Československa v březnu 1939 pojmenovali meteorologicko-poeticky „Märzwirbel“, březnový vír.
Chameneí Američanům nevěřil – a dobře věděl proč. Kdo bude jeho nástupce?
Spojencům za druhé světové války stačily ke kódovým názvům operací jen barvy. Když došly, zavládla v tom anarchie. Dokud to nezačal Winston Churchill brát o hodně vážněji a rozhodl se dohlížet na názvy důležitých operací osobně. Nepovažoval totiž za vhodné, aby vdova dostala zprávu, že její muž padl během operace „Ballyhoo“ neboli zbytečný humbuk, jak později psal ve svých dějinách druhé světové války. Osobně také přejmenoval i nejslavnější operaci všech dob, vylodění v Normandii, když původní neologismus „Roundhammer“ nahradil názvem „Overlord“, dalo by se říct všemocný.
Svízelným vývojem si prošly i názvy operací přímo v Íránu. Ta první, která v roce 1953 odstranila socialisticky naladěného premiéra Mosaddeka, se jmenovala operace „Ajax“ (znáte ho z drogerie, skvěle čistí skvrny). Když se v roce 1980 pokusil Jimmy Carter po nástupu vlády ajatolláhů osvobodit americké rukojmí, nesla už operace ambiciózní název „Eagle Claw“, Orlí spár. Spár se nezaťal, operace byla neúspěšná. Další pokus zůstal ve stádiu příprav, byť kódový název měl skvělý: „Honey Badger“, česky medojed kapský, šelma to proslulá svou odvahou.
Nejnovější íránské operace Trumpovy administrativy už nesou názvy nejen kódové, ale také komunikující s veřejností i nepřítelem a dávají najevo rozhodnost i sílu. Takže loni to bylo „Midnight Hammer“ (Půlnoční kladivo), teď „Epic Fury“. Souběžné s nimi proběhla loni izraelská operace Rising Lion (Probouzející se lev), teď je to „The Lion`s Roar“ (Řev lva). Názvy zvolil osobně premiér Netanjahu.
Svrhne Lví řev režim v Íránu? Naplnit tak široký cíl vojenské operace je velmi nejisté
Pojmenování jsou to úderná, prodejná, bohužel krátkodechá. Odpovídají cíli operace, jak jej popsal Marco Rubio na tiskovce 2. března: eliminovat hrozbu íránských balistických raket krátkého doletu a ohrožení námořní dopravy jejich vojenským loďstvem. Nepochybuju, že tohle řvoucí a zuřící lev dokáže a zničí všechny íránské rakety, letadla i torpédoborce a sejme i všechny špičky odporného teokratického režimu.
Podstatné však je, co bude potom. Nejen v Íránu, ale na celém Blízkém východě. Složitost toho úkolu naznačují už starší operace ze sousedství Íránu, například „Iraqi Freedom“ (Irácká svoboda) nebo „Enduring Freedom“ (Trvalá svoboda). Jejich výsledkem svoboda rozhodně nebyla, natož trvalá.