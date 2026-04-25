Noční můra centrálních bankéřů. Kdy by konflikt v Perském zálivu mohl vést k prudkému zvýšení inflace

Na první pohled by se mohlo zdát, že je tato nejistota zcela pochopitelná: vzhledem k nepředvídatelnosti Donalda Trumpa a koneckonců i íránského režimu je ve hvězdách, jak dlouho se konflikt povleče, jakou za sebou nechá spoušť, a tedy, jak dlouho a jak výrazně zvýšené budou ceny komodit, energií a případně dalších druhů výrobních vstupů, zboží a služeb.
Ve skutečnosti je ale hlavní zdroj dnešní nejistoty centrálních bankéřů jinde. Abychom ho našli, je třeba si ujasnit, jaké má z pohledu měnové politiky současná situace základní obrysy. Těmito obrysy rozumíme šoky, které na ekonomiku působí a jejichž důsledky měnová politika v souladu se svým posláním má – nebo nemá – svými nástroji vyvažovat. (Bližší, ale stále ještě jednoduché vysvětlení druhů šoků a vhodné reakce centrální banky na ně nabízím čtenáři v knížce „Ekonomické jednohubky“.)
Nákladové šoky
Základní šok, který teď v důsledku konfliktu na Blízkém východě celý svět prožívá, je asi každému jasný: jde o náhlý pokles nabídky ropy, zemního plynu a dalších z Perského zálivu vyvážených komodit. Vcelku nepřekvapivě se takový šok obvykle v učebnicích označuje jako nabídkový (nebo také nákladový, protože zvyšuje náklady na produkci spousty věcí kolem nás).
Také prvotní ekonomický dopad nabídkového šoku je vcelku intuitivní: je-li problém, dejme tomu, v zemním plynu (ten použijeme jako zástupce všech komodit, se kterými je teď potíž kvůli válce v Zálivu), jeho nedostatek a zdražení vede k posunu výhledu české inflace pro nejbližších několik měsíců nebo čtvrtletí směrem nahoru. Rychleji než v normálních dobách totiž začne zdražovat všechno, co vzniká s významným využitím právě dováženého zemního plynu. Takovými „hodně plynovými“ položkami jsou třeba energie, hnojiva, plasty, stavebniny, papír nebo tepelně zpracovávané potraviny.
To je ale jen první vlna efektů nabídkového šoku. Firmy a domácnosti, které jsou teď nuceny vydávat větší částky na zdražené položky (i když se třeba snaží aspoň trochu snížit jejich spotřebu), mají o to méně peněz na ostatní druhy zboží a služeb – tedy ty, jejichž produkce naopak používá dovážený zemní plyn jen málo.
Prodejci těchto „málo plynových“ druhů zboží a služeb začnou tlumit propad svých prodejů tím, že začnou zdražovat pomaleji, než by bylo obvyklé v normálních dobách. Součet všech těchto „sekundárních efektů“ nákladového šoku do inflace by tedy po jisté době přizpůsobení (hledání cenových relací odpovídajících nové ceně plynu) teoreticky měl být velmi malý, protože proinflační pohyb části cen by se měl do značné míry kompenzovat s protiinflačním pohybem zbylých cen. Možná bychom čekali nárůst cen všeho, ale na to prostě daná poptávka nemá.
Pravý důvod nejistoty
Občas slyšíme, že velké nákladové šoky v 70. letech 20. století a v období 2021-2022 měly přece jasné proinflační dopady, takže centrální banky reagovaly razantním zvýšením úrokových sazeb. Tato srovnání ale nejsou korektní: ve všech uvedených historických případech centrální banky nereagovaly na samotný nabídkový šok, nýbrž opožděně tlumily příliš silnou poptávku neboli napravovaly škodu napáchanou předchozím příliš volným nastavením samotné měnové politiky. Dnes k podobným obavám z neúměrně volné měnové politiky není žádný důvod (v Česku ani v eurozóně, ba ani v USA).
Přímo z blízkovýchodního nabídkového šoku tedy nejistota centrálních bankéřů neplyne: sám o sobě by je měl nechat klidnými, protože jeho projevy v inflaci by měly být velmi malé.
Pravý důvod nejistoty pro lidi odpovědné za měnovou politiku je v tom, jak na nastalou situaci zareagují firmy a domácnosti. Kdyby všechny znaly výše popsaný neinflační dopad nabídkového šoku a věřily mu, měla by centrální banka vyhráno. V rozhodování o cenách (při nákupech, při vyjednávání o mzdách, při uzavírání nájemních smluv a podobně) bychom všichni nadále počítali s tím, že inflace zůstane nízká, a ona by následně díky tomu nízká skutečně zůstala.
Hrozí ale i opačný scénář. V něm firmy a domácnosti, třeba pod dojmem do očí bijícího skoku v cenách pohonných hmot, začnou očekávat prudké zvýšení celkové inflace. Tudíž začnou ochotně přijímat výrazně vyšší ceny toho, co kupují, a na druhé straně začnou důrazně požadovat výrazně vyšší ceny toho, co prodávají (včetně tlaků zaměstnanců na výrazně vyšší mzdy). To vše plošně, bez ohledu na to, jestli jde o odvětví hodně plynové, nebo málo plynové.
Preventivní zvýšení úrokových sazeb
Tento scénář je pro centrální banku noční můrou. Jeho výsledkem by totiž bylo skutečné prudké zvýšení inflace; po jisté době by se pak ukázalo, že pro takto zvýšené ceny a mzdy plošně ve všech odvětvích není v ekonomice dost poptávky, takže by následovalo naopak rychlé zlevňování. Každý takový masivní pohyb cenového systému nahoru nebo dolů může vést k destabilizaci ekonomiky – tedy přesně k tomu, čemu by centrální banka měla předcházet.
Ochota ekonomiky takto propadnout záchvatu zvýšené inflace může být vysoká zejména teď, kdy máme všichni ještě v živé paměti prudké růsty cen v letech 2021-2022. Proto centrální bankéři zvažují „preventivní“ přechodné zvýšení úrokových sazeb, jímž by tuto ochotu předem omezili.
I aktuální situace tedy potvrzuje letitou zkušenost, že jedním z pilířů dobré měnové politiky je komunikace s veřejností. A že největší oříšek při analýze a prognóze ekonomického vývoje je psychologie: odhadnout, co lidé – od samoživitelek až po generální ředitele – vnímají, předpokládají a očekávají.