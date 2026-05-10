Když varšavské ghetto povstalo. Jeden z nejsilnějších symbolů odporu 20. století

V pondělí 19. dubna 1943 vstoupily německé jednotky do varšavského ghetta s jistotou, že dokončí poslední akt jeho likvidace. Očekávaly poslušné zástupy odsouzených k smrti. Místo toho narazily na odpor, sice slabě vyzbrojený, ale o to rozhodnější.
Povstání ve varšavském ghettu nebylo vojenským střetem v klasickém smyslu slova. Bylo to rozhodnutí umírat jinak, se zbraní v ruce, v bunkrech, v plamenech, ale ne odevzdaně v transportech do Treblinky. A zároveň to byl boj o to nejzákladnější – zachovat si lidskou důstojnost ve chvíli, kdy měla být spolu s jejich nositeli vymazána.
Když nacistické okupační úřady na podzim roku 1940 uzavřely varšavské ghetto, vytvořily prostor, který byl od počátku koncipován jako místo pomalé smrti. Do omezeného prostoru bylo natlačeno přes 400 tisíc lidí. Hlad, nemoci a přelidnění nebyly vedlejšími důsledky, byly nástrojem trýznění. Každodenní realita ghetta byla zápasem o přežití, v němž hrály roli ilegální obchod, pašování i improvizované formy solidarity.
Zlom však přišel v létě 1942. Takzvaná „Velká deportace“ znamenala odvoz statisíců lidí do vyhlazovacího tábora Treblinka. Během několika týdnů se struktura ghetta dramaticky proměnila, zůstali především ti, kteří byli schopni práce, mladší a fyzicky silnější. Ale především: zůstalo poznání. Tedy, že deportace neznamenají přesídlení. Nikdo už nebyl tak naivní – znamenají smrt.
Snadná operace?
Právě zde se stvořilo rozhodnutí o odporu. Nešlo o víru ve vítězství. Šlo o odmítnutí pasivního konce. V lednu 1943, při další deportační akci, se poprvé objevila ozbrojená sebeobrana. Němci byli nuceni operaci přerušit. Tento krátký moment „úspěchu“ měl zásadní význam, poskytl další čas. V ghettu začala horečná výstavba bunkrů, skrýší a podzemních cest. Město pod městem, které mělo oddálit nevyhnutelné.
|
Konec války rok poté? Evropě i Asii vládl hlad s příchutí sutin
Současně probíhala jiná forma odporu, tichá, ale neméně důležitá. Podzemní archiv Oneg Shabbat, vedený historikem Emanuelem Ringelblumem, systematicky dokumentoval život i smrt v ghettu. Deníky, svědectví, úřední vyhlášky i osobní příběhy byly ukládány do kovových schránek a zakopávány pod zem. V době, kdy nacistický režim usiloval o úplné vymazání dokladů svých zločinů, vznikal archiv, který měl tuto realitu uchovat.
Dne 19. dubna 1943, v předvečer židovského svátku Pesach, vstoupily do ghetta jednotky SS a policie. Jejich úkol byl jasný, dokončit likvidaci zbývajícího obyvatelstva. Místo očekávané poslušnosti je však přivítala střelba. Ozbrojený odpor organizovaly především dvě skupiny: Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB) vedená Mordechajem Anielewiczem a Żydowski Związek Wojskowy (ŻZW). Jejich výzbroj byla skromná, pistole, granáty, několik pušek a minimum automatických zbraní. Přesto dokázaly v prvních dnech Němce zaskočit.
Pouliční střety, útoky z oken, granáty a zápalné lahve, to vše vytvořilo obraz odporu, který narušil představu o „snadné operaci“. Na německé straně došlo ke změně velení. Novým velitelem operace se stal Jürgen Stroop, zkušený důstojník SS, který rychle pochopil, že klasické metody selhávají. Povstalci i civilisté se skrývali v bunkrech a odmítali vyjít. A tak se změnila taktika.
Bunkrová válka
Německá strategie se proměnila v systematickou destrukci. Dům po domu, blok po bloku. Zapalování, vyhazování do povětří, „vykuřování“ bunkrů. Povstání se přesunulo z ulic do podzemí. Začala takzvaná „bunkrová válka“. Civilní obyvatelstvo hrálo v tomto konfliktu klíčovou roli. Masové skrývání v bunkrech prodloužilo odpor na týdny. Bez něj by operace pravděpodobně skončila během několika dnů či hodin. Podmínky v úkrytech přitom byly extrémní, nedostatek vzduchu, vody, potravin, neustálé nebezpečí odhalení. Přesto tisíce lidí volily tuto cestu jako alternativu k jisté smrti v transportech.
Zlom přišel až 8. května 1943. Německé jednotky toho dne obklíčily hlavní bunkr na adrese Miła 18. Mordechaj Anielewicz a jeho spolubojovníci zde zemřeli, podle většiny dochovaných svědectví spáchali sebevraždu, aby nepadli do rukou nepřítele. O osm dní později, 16. května, Stroop symbolicky uzavřel operaci vyhozením Velké synagogy do povětří. Ve svém hlášení uvedl: „Židovská čtvrť ve Varšavě už neexistuje.“ Realita byla složitější. V ruinách přežívaly ještě měsíce malé skupiny lidí.
Bilance povstání zůstává dodnes předmětem sporů. Německá „Stroopova zpráva“ uvádí přes 56 000 „zadržených“ a stovky zničených bunkrů. Moderní syntézy hovoří přibližně o 42 000 deportovaných do pracovních táborů v oblasti Lublinu, nejméně 7 000 zabitých během bojů a dalších tisících deportovaných do Treblinky. Osudy deportovaných byly většinou rychle zpečetěny.
|
OBRAZEM: Stíhačky nad Vítkovem, Pavel i Babiš na pietě. Česko si připomnělo konec druhé světové války
V listopadu 1943 během operace „Erntefest“ nacisté zavraždili přibližně 42 000 židovských vězňů v táborech u Majdanku, Trawnik a Poniatowé. Čísla však nikdy plně nevystihnou tragickou podstatu událostí. Už jen proto, že sama definice „bojovníka“ nebo „oběti“ je problematická. Byli civilisté v bunkrech pasivními oběťmi, nebo aktivní součástí odporu? A lze oddělit smrt v ghettu od smrti v táborech, které byly jeho přímým důsledkem?
Povstání vevaršavském ghettu tak neskončilo v květnu 1943. Pokračuje v předávaných příbězích. A to je stejně složité jako samotná událost. Bezprostředně po válce začaly vznikat první narativy, často formované hrstkou přeživších a jejich zkušenostmi. Pozdější výzkum upozornil na napětí, jak pozdější ideologické interpretace ovlivňovaly obraz minulosti. Stejně tak se vedou debaty o roli polské společnosti, o míře pomoci i o limitech solidarity v extrémních podmínkách okupace. Moderní historiografie zde již konečně správně varuje před jednoduchými soudy i před nekritickým přebíráním legend.
Vítězná prohra
V tomto kontextu nabývá mimořádného významu archiv Oneg Shabbat. Jeho dokumenty představují jedinečný hlas těch, kteří věděli, že nepřežijí. A přesto chtěli, aby jejich zkušenost nezmizela. Povstání ve varšavském ghettu nebylo vítězstvím v tradičním smyslu. Nebylo schopno zastavit nacistický aparát ani změnit průběh války. A přesto zůstává jedním z nejsilnějších symbolů odporu 20. století. Jeho význam tedy spočívá jinde. V rozhodnutí neodejít bez boje. V odvaze postavit se systému, který byl navržen tak, aby žádný odpor nebyl možný. V propojení ozbrojeného zápasu a tiché, ale zásadní snahy uchovat pravdu.
Nacisté chtěli nejen zabíjet, ale i vymazat. Zničit nejen lidi, ale i paměť jejich existence. Povstání ve varšavském ghettu v roce 1943 ale tento záměr znemožnilo. A archiv ukrytý pod ruinami jej definitivně popřel. Plameny tehdy pohltily město. Ale ne všechno. Něco přežilo, a to dodnes promlouvá i k nám.