Na protest proti agresivní válce. Jak se ruská invaze promítá do května 1945

Rozdíl mezi 8. a 9. květnem býval jen technický. Když Německo podepsalo 8. května 1945 kapitulaci, v Moskvě bylo už po půlnoci 9. května (u nás to ještě zdůraznil fakt, že do Prahy přijely sovětské tanky až 9. května ráno). Ale to základní sdělení, připomínka porážky německého nacismu společnými silami Spojenců, přes výhrady zpochybňováno nebylo.