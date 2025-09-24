Straší válkou, či jen varují? Vysvětlovat rizika v době kampaně je skoro nemožné

Bylo by zajímavé vědět – podloženě, třeba podle dat sociologických průzkumů –, jak ta slova vnímají různé skupiny lidí. Zatím si můžeme myslet, že vojáci, zvyklí na počítačové simulace bitev či jiných akcí, to mohou vnímat jako užitečnou výstrahu. Jako něco, co upřesní obrázek o vývoji rizik v dnešním, stále nestabilnějším světě. Včetně toho, který máme za humny.
Ale jak stejná slova vnímá běžný občan, volič? Jako strašení válkou? Z pohledu vojensky neškoleného člověka to přece musí působit tak, že máme-li škálu od 1 do 10 a blížíme-li se k bodu 8, je už k válce silně nakročeno. Je skoro za dveřmi.
Je horší vyslat letadlo, nebo ho sestřelit?
Bylo by velmi užitečné, kdyby náčelník generálního štábu vysvětlil tutéž škálu na něčem, co je historicky dobře známé, aby si lidé udělali názorný obrázek. Aby si dokázali představit, kdy byla situace na bodu 8 třeba před druhou světovou válkou. Bylo to, když Hitler v březnu 1936 obsadil demilitarizované Porýní? Když v roce 1938 provedl anšlus Rakouska? Když v březnu 1939 obsadil zbytek okleštěného Československa? Nebo až v srpnu po paktu Molotov – Ribbentrop?
Těžko říci. Ostatně to není téma pro aktivní vojáky, ale spíše pro historiky, ba pro alternativní historiky, jak se jim někdy říká. Ale tím spíše si můžete říci: Jak má míru rizika války (bod 8 na stupnici od 1 do 10) vnímat řadový občan, volič?
Běžné občany zajímají možná víc hmatatelnější, aktuálnější věci. A zprávy o nich přinášejí den co den média. Brzy po Řehkově výroku média citovala ministryni obrany Černochovou. Ta v debatě volebních lídrů na TV CNN Prima News řekla, že na Rusko nic jiného než síla neplatí, a podpořila možnost sestřelovat ruské drony či letadla, naruší-li vzdušný prostor státu NATO (třeba Estonska, Polska či Rumunska, jak se nedávno stalo).
Že by Jana Černochová „střílela od boku“? Že by měla kolty proklatě nízko, jak se jí občas vyčítá? Třeba když raketu spadlou na území Polska označila za ruskou, ale pak vyšlo najevo, že je ukrajinská. Ale v tomto případě jen opakovala to, co týž den řekli – a drsněji – sami polští politici: premiér Tusk a šéf diplomacie Sikorski.
Černochová podpořila sestřelení ruského letounu při opakování provokací
Toto vše patří do šuplíku, jemuž se říká „strašení válkou“. Ale kdo straší? Ten, kdo nechává – úmyslně či nedopatřením – vlétávat své drony a letadla na území států NATO? Nebo ten, kdo se ozve s varováním, že příště to skončí sestřelením? Tady záleží na osobních preferencích či vkusu. Odpověď na tu otázku by bylo užitečné žádat – když už máme volební kampaň – na kandidátech SPD, Stačilo! a podobných uskupení.
Slova Černochové, Tuska či Sikorského nepřekvapí. Ti podle očekávání vyjadřují loajalitu k NATO, jehož je Česko členem. Ale slyšet názor lidí z SPD či Stačilo!, kteří se odtažitým vztahem k NATO netají, by bylo pro voliče zajímavé.
V ovzduší, kde si nikdo ničím není jist
Leč jsou tu i rizikovější věci. V pondělí večer se i na českém internetu objevila zpráva, že Moskva před Vánocemi chystá omezený a nejaderný útok na Polsko. Přinesl ji Daily Star, britský bulvární server. S tím, že to prý řekl ruský přeběhlík, údajně generál. A že tato akce má sloužit k průzkumu západních (aliančních) reakcí.
Je to výmysl? Ruská nápodoba britské dezinformační akce z roku 1943? Britové tehdy hodili do moře mrtvolu se zmanipulovanými dokumenty, jež měly Němce přesvědčit, že vylodění se chystá jinde než na Sicílii. Nevíme, jasno zatím neudělal ani plukovník Foltýn.
Situace se nelepší, války pokračují. Musíme být silnější, řekl Řehka
Ale ať už platí jakákoliv varianta, zpráva o tom přiživuje atmosféru hybridní války, ovzduší, ve kterém si nikdo není ničím jist. Podobně jako zpráva s titulkem Rusko nabralo letos 300 tisíc rekrutů. Chystá se na střet s NATO, varují experti. Což se chtě nechtě odráží i u nás.
Řehka – „Je třeba velmi zvažovat slova“
Před třemi lety, pár měsíců po zahájení plošné ruské invaze na Ukrajinu, v době, kdy skoro celá Evropa s Kyjevem sympatizovala, ba se mu pokoušela pomáhat, se začal šířit názor, že svou pomocí Ukrajině nás Fialova vláda zatáhne do války. Že v ní už skoro jsme. Tehdy to v rozhovoru pro ČT racionálně vysvětloval generál Řehka. „Je třeba velmi zvažovat slova, protože říci, že jsme s někým ve válce, už má nějaký význam,“ odpověděl na přímou otázku. „My teď ve válce určitě nejsme.“
Platí to i dnes? Jak co. Nepochybně stále platí, že oficiálně, formálně ve válce nejsme. Když ale Rusko (zdaleka ne ve všech případech dokazatelně) zkouší, co s námi udělají průniky dronů či letadel, když politici v NATO, Polsku i Česku reagují slovy o možném sestřelení, když sám generál Řehka řekne, že na škále 1 až 10 rizika války se blížíme číslu 8, leckdo to může vnímat jinak, drsněji.
Ve finále volební kampaně je to neblahá situace. Vládní blok tíhne k tomu, aby zdůrazňoval hrozby a vydával se za jedinou hráz proti nim. A opozice tíhne k tomu, aby každou výstrahu ocejchovala jako plané strašení. Ale bude se chovat stejně, vyhraje-li volby? Tak zní zásadní otázka.