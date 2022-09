Putinovi užiteční idioti. Výlet na Donbas byl asi i na vedení AfD už příliš

Názor

Tak pěkně to bylo naplánováno, aby to do sebe zapadalo, ale nakonec z toho nic nebude. Skupina pěti politiků německé protimigrační Alternativy pro Německo (AfD) se chtěla zkraje týdne vypravit na Donbas. Prý kvůli tomu, aby si udělali obrázek o situaci přímo na místě a zjistili, jak se tam obyvatelům žije. Zpravodajství podávané německými hromadnými sdělovacími prostředky je podle nich zkreslené. Shodou okolností se mají na Donbase a také v dalších ukrajinských regionech, jež se nacházejí pod ruskou okupační správou, konat koncem týdne „referenda“ o jejich připojení k Ruské federaci.