Napadne Putin před Vánoci Polsko? Jeden argument mluví proti

Spíše by mohlo jít o podobný scénář, který prezident Vladimir Putin zvolil při přepadu Krymu v roce 2014. Tehdy se na něm podílely neoznačené jednotky, takzvaní zelení mužíčci, ve skutečnosti příslušníci ruských speciálních sil.
Jak velkou má taková informace hodnotu? Ruský zběh ji měl údajně Britům předat přes „východoevropského spojence“ na londýnském zbrojním veletrhu DSEI v polovině září. Podle Daily Star v současnosti její věrohodnost ověřují mimo jiné americké zpravodajské služby.
Může se stát, že podobně důležitá informace se k nepřátelské straně dostane takřka náhodou? Může. Z druhé světové války je dobře známý příběh zběha Wehrmachtu, který v předvečer německého útoku na Sovětský svaz přeplaval hraniční řeku Bug a německé plány vyzradil Rusům. Ironií osudu ho později Stalin nechal popravit.
Jeho informace se ale ukázaly jako pravdivé, což Sověti měli záhy zjistit na vlastní kůži. Ve velkých obkličovacích bitvách června a července 1941 Hitler zaskočenou Rudou armádu téměř zničil.
Hrozba války na dvou frontách
Je ale toto informace ze stejného ranku? Aby bylo jasno, nikterak nevyvracíme, že Putin má proti NATO agresivní plány a v střednědobém horizontu počítá s konfrontací. Dosvědčuje to bobtnání ruských strategických záloh, které lze pozorovat již déle než rok, i nedávné oťukávání východního křídla NATO dronovými útoky.
Chystá ale Putin opravdu válku - nebo nedejbože „třetí světovou“, jak tvrdí Daily Star - už nyní? Nikdy neříkej nikdy, ale působí to minimálně nepravděpodobně. Šel by totiž sám proti sobě.
Pro strategickou konfrontaci se Západem musí Putin počkat na jednu důležitou okolnost – hrozbu války na dvou frontách. Pokud Spojené státy nebudou vědět, zda Čína současně nespustí invazi na Tchaj-wan, budou moci ohrožené Evropě poskytnout účinnou pomoc.
Pokud jim ale bude hrozit konfrontace v Pacifiku i Evropě současně, prim jednoznačně hraje Pacifik, jak Washington několikrát zdůraznil. Peking ale na vojenské řešení tchajwanské otázky má být připraven až v roce 2027. Pro jakoukoli větší konfrontaci se Západem je tedy pro Putina příliš brzy.