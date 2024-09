Válka dronů a válka nervů. Co sleduje Kyjev svými vzdušnými útoky na Rusko

Údery směřovaly i na další místa v okolí Moskvy a také do oblastí nedaleko ukrajinských hranic. Ruská protivzdušná obrana tvrdí, že zničila 144 ukrajinských bezpilotních prostředků. Šlo o jeden z největších ukrajinských útoků na ruské území. Proč to Kyjev dělá?

Jde o součást války, obrany Ukrajiny proti ruské agresi. Ukrajinská armáda a rozvědka se snaží udeřit na nepřítele, kde to jde. Ostatně když v červnu zaútočily ukrajinské drony na ruském Kavkaze, prohlásil jeden z příslušníků ukrajinské rozvědky, že „nepřátelské vojenské základny zapojené do ruské genocidní války proti Ukrajincům by neměly být v bezpečí“. Moskva je přitom určitě legitimním cílem, vždyť tam je sídlo ruského ministerstva obrany, rozvědky, kontrarozvědky i vojenská letiště a závody pracující na výrobě zbraní.

Válka přišla za Rusy

Zároveň to mnozí Ukrajinci berou jako „odplatu“ za to, že Rusko už více než dva roky bombarduje Kyjev a další ukrajinská města. Rusko se snaží zasáhnout vojensky důležité objekty a energetickou infrastrukturu. Někdy se ovšem netrefí, a pak jsou výsledkem mrtví civilisté. Navíc zásahy elektráren, rozvodných sítí, tepláren či čističek vody znamenají, že trpí nejen vojenská výroba, ale také – a vlastně hlavně – civilní obyvatelstvo. Teď něco podobného pociťují i Rusové, kterým také nejde po některých útocích elektřina a také musí občas chodit do krytu. Zkrátka válka přišla za Rusy domů.

Ve skutečnosti jsou ale důvody pro ukrajinské útoky na Moskvu nejspíš jiné. Tím prvním je, že to má stejně jako nedávný útok na ruskou Kurskou oblast odpoutat ruské síly z fronty na území Ukrajiny a odvést ruskou pozornost. Rusko už dříve posílilo protileteckou obranu hlavního města a zřejmě ji bude muset posílit ještě více. Tato zařízení pak budou chybět na frontě. Zároveň to odvádí i pozornost od války k obraně vlastního území.

Zároveň to má demonstrovat, že kyjevská vláda není ve vleku událostí, že se jen nebrání na svém území, že jen neustupuje, a že může něco dělat. Také to má ukázat Západu, že i když Kyjevu nepovoluje využití západních zbraní dlouhého doletu proti cílům v hloubi Ruska, Ukrajina na ně může zaútočit svými doma vyrobenými zbraněmi. Ty se mimochodem, jak se zdá, stále lepší a lepší. Ukrajina přechází od modifikace bývalých sovětských zbraní k výrobě vlastních dronů s proudovými motory a s dlouhým doletem.

Nejspíš ale za údery na ruské cíle stojí úvaha, že pokud se boj přenese do Ruska, tak se může stát válka proti Ukrajině v Rusku nepopulární. Že to vyvolá nejistotu mezi občany Ruska, že už nepůjde existenci války popírat a že už ruskému režimu nepomůže dosud používaná slovní ekvilibristika vyhýbající se slovu válka a líčící boje na Ukrajině jako vzdálené dobrodružství pro skutečné chlapy, které se obejde téměř bez obětí. Lidé uvidí pravdu, budou naštvaní a vládcové v Kremlu se začnou bát o své posty a nakonec i životy. A budou tak mít pádný podnět k ukončení agrese proti Ukrajině.

Pokud má ale Kyjev takové představy, strašlivě se mýlí. Vždyť když ukrajinská armáda obsadila část ruského území v Kurské oblasti, také se nic nestalo. Přitom to byla pro Kreml nevídaná a neslýchaná potupa. Propagandě se ale podařilo vysvětlit to obyvatelům Ruska jako „nový normál“ s tím, že ruské území ruská armáda osvobodí, ale až někdy později a je to naprosto v pořádku.

Stejně tak vysvětlí dronové útoky a lidé to přijmou. Možná kvůli vzteku na neschopnost vlády odvrátit ukrajinské bombardování nepodpoří Vladimira Putina, pokud by se našel v Rusku někdo, kdo by ho chtěl svrhnout. Jenže ten tu není. Určitě ale nebudou Rusové hromadně volat po ukončení války proti Ukrajině a po míru, stejně jako to neudělali Ukrajinci, i když je léta bombardují ruská armáda a letectvo.