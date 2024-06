Ochablá atomová apokalypsa. Ruské jaderné hrozby ztrácejí na vážnosti. Je to dobře?

Názor

Rusko opět a zase mává nad hlavou jadernými zbraněmi. Před dvěma týdny Vladimir Putin varoval země NATO, aby neposkytovaly zbraně a munici k úderům namířeným dovnitř Ruska. Podle ruského vůdce by to mohlo mít „vážné konsekvence“. Řekl, že spojenci Ukrajiny by si měli dát pozor na „menší hustě osídlená teritoria“ v mnoha evropských zemích.