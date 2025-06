Jak můžeme vnímat heslo „kapitulujte, než bude hůř“? Státníky čeká těžké přemýšlení

Rusko už si nevystačí jen s požadavkem na odstoupení čtyř oblastí (Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské, o Krymu se už nemluví, ten je pokládán za definitivně vyřízený). Začalo vytvářet – na výzvu prezidenta Putina – nárazníkové bezpečnostní zóny v oblastech dalších. Sumské či Charkovské.

Ruská propaganda z toho čiší na sto honů. Jenže ten pomalý, leč stálý pohyby fronty je reálný. K tomu se z Moskvy ozývá, že Ukrajina má přistoupit na mír. Zní to tragikomicky i cynicky. Vždyť Ukrajina – a za ní v tom stojí Trumpova Amerika i Evropa – nabízí mírové jednání už měsíce. Ale Rusku nejde o jednání ani o příměří. Jde mu o trvalý mír, jak tvrdí, ale tím mírem myslí kapitulaci Kyjeva.

Když na ni Kyjev nepřistoupí teď, bude k ní přinucen za pár měsíců či let, a to za horších podmínek, ozývá se z Ruska. Nás je mnoho a času máme dost, zaznívá z toho. Tak vznikla mediální zkratka „kapitulujte, než bude hůř“.

Je to sice ruský narativ, ale…

Jak bylo řečeno, zaznívá z toho ruská propaganda. To, čemu se říká „šíření ruského narativu“, a co se z vyššího principu mravního zásadně odmítá. Vždyť prohrát se silnějším agresorem je možné. Ale kapitulovat do jeho rukou dobrovolně, odevzdat mu osud země a jejích obyvatel, to se prostě nedělá.

Ale zkusme se na to podívat trochu jinak. Poněkud provokativně, coby na jakési myšlenkové cvičení. Bez brýlí vyššího principu mravního. Pohledem, řekněme, profesionálního vojáka, nevázaného na politické sliby, volební kampaně či city.

Třeba očima proslulého stratéga Carla von Clausewitze, jehož myšlenky se učí na vojenských akademiích i po dvou stech letech. To nebyl militantní šílenec, ale rozumně – ba ekonomicky – uvažující voják. Zvažoval náklady a výnosy válek. A tvrdil, že když náklady značně převýší výnosy, je lepší válku nevést, respektive ji ukončit. V nezbytném případě kapitulovat, i když se tomu kapitulace říkat nemusí.

Co z kapitulace získalo Finsko

Pro Ukrajinu platí, že ruský požadavek na její kapitulaci se opírá o propagandu a imperiální zájem. Stejně platí za fakt, že Kyjev kapitulovat odmítá. Ostatně, lépe než Západ si dovede představit, k čemu by vedla. Ale faktem je i to, že může být – ba téměř jistě bude – hůř. A že může nastat okamžik rozhodování mezi výší nákladů a výnosů. Takové případy jsou známé i z moderní historie.

V podobné situaci bylo Finsko, když v roce 1944 – po zimní a pokračovací válce – de facto kapitulovalo do rukou Moskvy. Přišlo o osminu území na svém východě, tamní obyvatele muselo přesídlit, muselo zaplatit reparace, bylo přinuceno k „finlandizaci“ (podřízení zahraniční politiky Moskvě), ale uchovalo si nezávislost a demokratickou Ústavu. Poměrně brzy se vzpamatovalo. Dokázalo i vnucenou kapitulaci využít.

Opačný případ – případ tvrdého vzdoru vůči kapitulaci – představují Palestinci. Kdyby v roce 1948 přijali plán OSN na rozdělení, mohli mít polovinu Svaté země a svůj stát už tehdy. Jenže to považovali za nepřijatelnou kapitulaci. Výsledek? S každou další válkou či povstáním bylo hůř. Teď americký velvyslanec v Jeruzalémě řekl, že USA se vzdají bezpodmínečné podpory „řešení v podobě dvou států“. Působí to tak, že kdyby Palestinci v květnu 1948 „kapitulovali“ a přijali rozdělení britské Palestiny podle plánu OSN, byli by na tom dnes výrazně lépe.

Kdyby Petr Pavel uvažoval jako voják

Teď se vraťme k dnešku a Ukrajině. Má Trumpova Amerika sílu ruskému vojenskému tlaku na Kyjev čelit? Alespoň kvůli přístupu k ukrajinským surovinám? Má vůli dodávat Ukrajině účinné moderní zbraně a zlomit nad vstřícností k Putinovi hůl?

Pokud ne, vyvstane otázka. K čemu dospějí západní analytici a vlády v Evropě? Kdo řekne na rovinu Kyjevu, že Západ ho bude podporovat napořád, i když by to znamenalo desítky let? Kdo naopak řekne, že by to měl vojensky zabalit, i když se tomu nebude říkat kapitulace?

Můžeme spekulovat, že slavný von Clausewitz by v těchto poměrech byl pro kapitulaci. Bude pro ni Trump? (Kdyby to Americe přineslo nějaký profit, tak nakonec proč ne, že.) Bude pro ni někdo kompetentní v Evropě? Byl by pro ni Petr Pavel, kdyby se oprostil od morální a politické roviny a uvažoval jako profesionální voják?

Nic z toho samozřejmě nevíme. Jak už bylo řečeno, je to jen myšlenkové cvičení. Ale možná je na čase si taková cvičení začít trénovat.