Proč bez Polska? Výměnu „území za mír“ bude Trumpovi rozmlouvat hlavně Macron

Už dnes o tom bude Trump jednat ve Washingtonu s ukrajinským prezidentem Zelenským a lídry evropských zemí. Přesvědčí ti lídři Trumpa, aby to nedělal? Že o nějaké území (o Krym i značnou část Donbasu) Ukrajina stejně asi přijde, ale není nutné nabízet Putinovi více?
Ty pozice připomínají příměr s poloprázdnou či poloplnou lahví. Kdo chce, vidí v Trumpově pozici progres. Alespoň nějaký krok, který by mohl vyvést většinu Ukrajiny z ničivé ruské agrese. Kdo chce, vidí v tom zárodek podrazu. Číhající nový Mnichov, jak se říká s oblibou. Čeho si můžeme všímat už před jednáním?
Přesvědčí Trumpa, nebo rozčílí?
Za prvé toho, že do role nejsilnějšího rétora Evropy se obsadil francouzský prezident Macron. To on v neděli prohlásil, že situace je extrémně vážná pro Evropu i Ukrajinu: „Pokud Evropa teď ukáže před Ruskem slabost, později za to zaplatí vysokou cenu.“
Těžko v tom nečíst tlak na Donalda Trumpa. Protože má-li Evropa ukázat sílu, nezbývá jí nic jiného, než aby k demonstraci síly přiměla Ameriku, tak prosté to je. Ten tlak na Trumpa je oprávněný, vždyť právě americký prezident byl ještě na jaře proti explicitním bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu – s tím, že v praxi je nahradí dohoda Ukrajiny s USA o těžbě vzácných zemin.
Ale teď už jsme trochu jinde a Trump působí kooperativněji. Nabízí se otázka. Kde je hranice tlaku, byť jen rétorického, na Trumpa? Do jakého momentu jej ten tlak může přesvědčit, a od jakého momentu naopak rozčílit? To uvidíme až z výsledků jednání. Třeba z Trumpova postoje k modelu „území za mír“.
Mimochodem, je tomu právě 20 let, kdy Izrael stáhl svou armádu i osadníky z Pásma Gazy, tedy ukončil okupaci trvající od roku 1967, tedy zkusil vyměnit „území za mír“. Odcházející osadníci si pozvali americké Indiány, aby vysvětlovali, že jim v 19. století výměna „území za mír“ nepomohla. Na pláži v Gaze působily jejich tance trochu směšně. Ale po 20 letech vlády Hamásu vidíme, že na tom něco bylo.
Ti, kteří mají velké armády a rozpočty
Proč se Macron stylizuje do role silného rétora, obhájce Ukrajiny a síly Evropy? Snad i proto, že v evropské delegaci scházejí zástupci Polska, kteří by se té role chopili rádi a autenticky.
Jistě, někdy to Poláci s patosem až přehánějí, takto si vykoledovali vymyšlené historky, jak v září 1939 útočili šavlemi proti tankům wehrmachtu. Ale v rámci nyní tolik velebené rozmanitosti ve výpravě do Washingtonu být měli.
Proč nejsou? Aby neprovokovali Trumpa? To snad ne. Poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar to v rozhovoru pro Seznam Zprávy vysvětluje takto: „Protože tam jedou země, jež mají velké armády a velké rozpočty. Výjimkou je finský prezident Stubb, který má ale osobní vztah s Trumpem.“
Upřímně a při vší úctě, to zní trochu divně. Máte-li od boku jmenovat silné armády v Evropě, zřejmě vás nenapadne německá či italská, ale spíše francouzská (také turecká, ale ta přímo v Evropě není) a vedle ní polská. Polsko má i další plus. Je hluboce rozdělené podle názorové orientace, političtí soupeři z řad liberálů a konzervativců si před sebou uplivují, ačkoliv mají zhusta společnou minulost v protikomunistické Solidaritě, ale opatrný či spíše výstražný postoj k Rusku je spojuje.
Tak proč nemá toto pojítko působit i při jednání Zelenského a Evropanů s Trumpem? Proč tam není zástupce země, která chtěla zřídit vojenskou základnu Fort Trump? Cynik či „dezolát“ by mohl štiplavě poznamenat. Jednají-li ve Washingtonu lídři Francie, Británie, Německa a Itálie, jsou to zástupci zemí, které v září 1938 podepsaly mnichovskou dohodu.
Přepjatě řečeno, následníci signatářů z Mnichova budou přesvědčovat Trumpa, aby právě on Mnichov nezopakoval. Jak už bylo řečeno, toto je skutečně přepjaté. Ale údiv nad tím, že při takovém jednání není Polsko, zůstává.