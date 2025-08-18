Proč bez Polska? Výměnu „území za mír“ bude Trumpovi rozmlouvat hlavně Macron

Zbyněk Petráček
Komentář   15:00
Jako by se teď dějiny „utrhly ze řetězu“. Teprve přes víkend jsme se postupně dovídali, o čem spolu na Aljašce jednali prezidenti Trump a Putin. Že Putin tlačí na model „území za mír“: dostat celý Donbas včetně dosud nedobytých území výměnou za příslib, že dál útočit nebude. A že Trump nebyl v zásadě proti.
Už dnes o tom bude Trump jednat ve Washingtonu s ukrajinským prezidentem Zelenským a lídry evropských zemí. Přesvědčí ti lídři Trumpa, aby to nedělal? Že o nějaké území (o Krym i značnou část Donbasu) Ukrajina stejně asi přijde, ale není nutné nabízet Putinovi více?

Ty pozice připomínají příměr s poloprázdnou či poloplnou lahví. Kdo chce, vidí v Trumpově pozici progres. Alespoň nějaký krok, který by mohl vyvést většinu Ukrajiny z ničivé ruské agrese. Kdo chce, vidí v tom zárodek podrazu. Číhající nový Mnichov, jak se říká s oblibou. Čeho si můžeme všímat už před jednáním?

Přesvědčí Trumpa, nebo rozčílí?

Za prvé toho, že do role nejsilnějšího rétora Evropy se obsadil francouzský prezident Macron. To on v neděli prohlásil, že situace je extrémně vážná pro Evropu i Ukrajinu: „Pokud Evropa teď ukáže před Ruskem slabost, později za to zaplatí vysokou cenu.“

Ukrajina do NATO nevstoupí, Krym nezíská, píše Trump před schůzkou se Zelenským

Těžko v tom nečíst tlak na Donalda Trumpa. Protože má-li Evropa ukázat sílu, nezbývá jí nic jiného, než aby k demonstraci síly přiměla Ameriku, tak prosté to je. Ten tlak na Trumpa je oprávněný, vždyť právě americký prezident byl ještě na jaře proti explicitním bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu – s tím, že v praxi je nahradí dohoda Ukrajiny s USA o těžbě vzácných zemin.

Ale teď už jsme trochu jinde a Trump působí kooperativněji. Nabízí se otázka. Kde je hranice tlaku, byť jen rétorického, na Trumpa? Do jakého momentu jej ten tlak může přesvědčit, a od jakého momentu naopak rozčílit? To uvidíme až z výsledků jednání. Třeba z Trumpova postoje k modelu „území za mír“.

Mimochodem, je tomu právě 20 let, kdy Izrael stáhl svou armádu i osadníky z Pásma Gazy, tedy ukončil okupaci trvající od roku 1967, tedy zkusil vyměnit „území za mír“. Odcházející osadníci si pozvali americké Indiány, aby vysvětlovali, že jim v 19. století výměna „území za mír“ nepomohla. Na pláži v Gaze působily jejich tance trochu směšně. Ale po 20 letech vlády Hamásu vidíme, že na tom něco bylo.

Ti, kteří mají velké armády a rozpočty

Proč se Macron stylizuje do role silného rétora, obhájce Ukrajiny a síly Evropy? Snad i proto, že v evropské delegaci scházejí zástupci Polska, kteří by se té role chopili rádi a autenticky.

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Jistě, někdy to Poláci s patosem až přehánějí, takto si vykoledovali vymyšlené historky, jak v září 1939 útočili šavlemi proti tankům wehrmachtu. Ale v rámci nyní tolik velebené rozmanitosti ve výpravě do Washingtonu být měli.

Proč nejsou? Aby neprovokovali Trumpa? To snad ne. Poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar to v rozhovoru pro Seznam Zprávy vysvětluje takto: „Protože tam jedou země, jež mají velké armády a velké rozpočty. Výjimkou je finský prezident Stubb, který má ale osobní vztah s Trumpem.“

Upřímně a při vší úctě, to zní trochu divně. Máte-li od boku jmenovat silné armády v Evropě, zřejmě vás nenapadne německá či italská, ale spíše francouzská (také turecká, ale ta přímo v Evropě není) a vedle ní polská. Polsko má i další plus. Je hluboce rozdělené podle názorové orientace, političtí soupeři z řad liberálů a konzervativců si před sebou uplivují, ačkoliv mají zhusta společnou minulost v protikomunistické Solidaritě, ale opatrný či spíše výstražný postoj k Rusku je spojuje.

Zelenskyj jede do Washingtonu za stavu 0:1. Dokáže to uhrát aspoň na remízu?

Tak proč nemá toto pojítko působit i při jednání Zelenského a Evropanů s Trumpem? Proč tam není zástupce země, která chtěla zřídit vojenskou základnu Fort Trump? Cynik či „dezolát“ by mohl štiplavě poznamenat. Jednají-li ve Washingtonu lídři Francie, Británie, Německa a Itálie, jsou to zástupci zemí, které v září 1938 podepsaly mnichovskou dohodu.

Přepjatě řečeno, následníci signatářů z Mnichova budou přesvědčovat Trumpa, aby právě on Mnichov nezopakoval. Jak už bylo řečeno, toto je skutečně přepjaté. Ale údiv nad tím, že při takovém jednání není Polsko, zůstává.

Komentář

Proč bez Polska? Výměnu „území za mír" bude Trumpovi rozmlouvat hlavně Macron

