Trhněte si nohou. Tak, i když v expresivnější formě, měl vyprovodit zahraniční poradce ruského lídra Jurij Ušakov letos v únoru emisary francouzského prezidenta z Kremlu.
Macronovi poradci Emmanuel Bonn a Bertrand Buchwalter přijeli do Moskvy přesvědčit Kreml, aby Evropa byla zastoupena na jednání o míru na Ukrajině, které znepřátelené země vedou pod patronátem Spojených států. Rusko si přítomnost Evropanů nepřála, protože jsou hlavní oporou Ukrajiny a za jednacím stolem by ruští vyjednávači byli v defenzivě.
„Rusko se snaží znovu získat své postavení nikoli jako izolovaný cíl tlaku, ale jako strana, bez níž se nelze dohodnout na budoucnosti Evropy.“
Ilja Graščenkov, ruský politolog
Po třech měsících se ledy hnuly. Alespoň tak se dají číst Putinova slova, která pronesl před novináři po oslavách konce druhé světové války 9. května.
„Myslím, že tato záležitost se chýlí ke konci,“ uvedl ruský prezident k závěru ruské agrese proti Ukrajině. Ještě předtím však jeho tiskový mluvčí řekl, že podepsání mírové dohody je běh na delší trať.
„Je jasné, že americká strana spěchá, ale otázka ukrajinského urovnání (konfliktu) je příliš složitá a dosažení mírové dohody je velmi dlouhá cesta se složitými detaily,“ upozornil několik hodin před vyjádřením svého šéfa Dmitrij Peskov.